鴻海科技日、9月外銷訂單、台最新GDP預測 本周大事預告

鴻海科技日明日盛大登場，將展出三款電動車車型，並由創辦人郭台駕車駛進會場，成為鎂光燈焦點，經濟部統計處也預計在本周公布 9 月外銷訂單，可望創下連 19 紅，帶動第三季同步創高，中經院則預計發布最新台灣經濟年增率預測，隨著五倍券刺激內需，外界預期 GDP 可望再上調，以下是本周大事預告：

鴻海科技日秀電動車肌肉 郭台銘駕車進會場成亮點

鴻海預計明 (18) 日舉辦鴻海科技日，根據預告片顯示，此次活動將以四大主題「感受、技術、軟體、體驗」為主軸，釋出 E 級車、C 級車與電動巴士的設計藍圖，值得注意的是，創辦人郭台銘屆時將開著新款電動車進場，以行動支持自家產品。

9 月外銷訂單估站穩 500 億美元 挑戰寫連 19 紅

經濟部統計處即將在本周三 (20 日) 公布 9 月外銷訂單，業界看好，隨著消費性電子新品推出、原物料價格續居高檔，外銷訂單可達 580-595 億美元，可望連 19 紅，第三季整體金額將達 1668-1683 億美元，也創同期新高。

五倍券刺激內需 中經院擬釋出最新 GDP 預測

中華經濟研究院周三 (20 日) 將舉辦第 4 季臺灣經濟預測記者會暨座談會，由於政府近來為緩解疫情對內需產業的衝擊，正式拍板發行五倍券，中經院當時便預計，以替代率 7 成計算，五倍券將對 GDP 實際挹注達 1400 億元，也等同台灣經濟成長率仍有上調空間。