台股強漲393點收16781點收復短均 台積電貢獻225漲點

晶圓代工龍頭台積電法說報佳音，今 (15) 日強漲逾 4%，帶動台股噴漲逾 300 點，一舉飛越 16700 點及 5、10 日線，電子股重回市場主流，金融、傳產也百花齊放，航運股獨憔悴，終場指數上漲 393.91 點或 2.4%，收在全場最高 16781.19 點，台積電貢獻大漲 225 漲點，成交值則略增至 2839.79 億元。

台積電法說會釋出多項正面訊號，看好產能吃緊到明年，在市場買盤湧入下，台積電股價跳空大漲逾 4%，終場強勢收在 600 元全場最高，市值回升至 15.55 兆元，單日激增 7001 億元。聯電股價也水漲船高，一度站回 60 元關卡，終場收 59.1 元，漲幅 4.2%；世界上漲逾 2%，收 144 元。

台積電正式宣布赴日新建特殊製程晶圓廠，相關設備供應鏈可望受惠，帆宣及轉投資華景電連袂噴出漲停，光罩、家登、京鼎等也上漲 2-3%。台積電日本廠傳與索尼合作，生產影像感測器相關晶片，市場看好旗下精材營運進一步加溫，今天股價同步亮燈漲停，達 131 元。

半導體族群全面噴出，上游的矽晶圓本就供不應求，在台積電積極擴廠的帶動下，明年報價成長可期，合晶、台勝科今天股價勁揚逾 6%，環球晶強彈 2.7%。此外，封測族群也表現不俗，日月光投控領頭上漲 2.7%，菱生、超豐、南茂、同欣電、矽格、京元電、華泰等也有 2-4% 的漲幅。

觀察其他權值股表現，聯發科、鴻海、國巨、大立光均大漲逾 2%，電子股重回多頭主流；PCB 族群重啟多頭漲勢，由 ABF 載板三雄強彈領軍，欣興飆漲超過 7%，景碩及南電同樣大漲逾半根停板，華通、台郡、金像電、敬鵬同步走高。

金融股方面，國泰金領軍勁揚 3%，富邦金、元大金、台新金等漲勢也不俗，昨天宣布併購利多的國票金，今天股價勁揚逾 2%，安泰銀則因僅溢價 1.2%，股價震盪下跌逾 2%。

傳產族群同樣表現不俗，台塑四寶中以台塑化、南亞漲逾 1% 偏強，中鋼也帶動鋼鐵股上攻，第一銅衝上漲停板；航運股今天獨憔悴，受到資金輪動影響，長榮、萬海下挫 1-2%，陽明小跌作收，台驊投控重摔逾 3%。