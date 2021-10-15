〈台股盤後〉權王登高一呼 大漲393點攻克三大關

受美股大漲帶動，台股今 (15) 日在台積電強勢貢獻指數超過 200 點，領軍加權指數終場大漲 393.91 點，以今日最高點 16781.19 點作收，一口氣收復 16700 點等三大關，成交量放大到 2839.79 億元。

台積電昨日召開法說會，第三季獲利優於預期創下新高，且第四季預計季增 3.5-5.5%，今早盤股價勁揚 27 元、4.71%，收在 600 元大關，站上月、季線。

權王號召多頭反攻，聯電也大漲超過 4%；股王矽力 - KY 漲 3.28%，重登 4000 元以上，收在 4085 元；聯發科、面板雙虎、大立光、鴻海都收紅。

其中，鴻海科技日將於下周一登場，鴻海 MIH 聯盟今天也是盤面焦點，智原、立凱 - KY、中探針、耀登都亮燈收漲停，美琪瑪也狂飆超過 8%。

今各大類股走強，電子族群、傳產、金融百花齊放，而前 10 大成交值全由電子與貨櫃三雄包辦，不過，在前 10 大中，貨櫃三雄呈現逆勢收黑，尤其萬海跌幅逾 2%，表現最疲弱。

整體來說，台股今天一舉飛越 16700 點及 5、10 日線，後續將面臨頸線 16800 點與月線 16829 點反壓區，須量能持續放大，否則短線指數將處於高檔震盪。