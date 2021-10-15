〈泰豐股臨會〉中壢廠處分爭議落幕 將採公開標售方式重啟

由大股東南港 (2101-TW) 發起的泰豐 (2102-TW) 股東臨時會今 (15) 日登場，隨著南港入主泰豐，中壢廠土地開發爭議可望落幕，將朝直接賣地而非出售子公司股權方式處理，盼透過公開標售，能帶來更充裕資金。

泰豐此次股東臨時會除全面改選董事外，中壢廠土地處分案也是市場關注焦點。對於原先第二項討論案「停止處分子公司泰誠開發及泰鑫建設相關股權及土地」案，有股東提出修正案，經過表決後，泰豐將另以公開招標方式，並授權董事會處分土地。

由於中壢廠土地享有桃園市政府獎勵容積率，必須依照合約在 2022 年 9 月底前完成變更，有時間壓力。太楓大股東南港強調，從未反對賣地，而是反對以出售子公司股權方式來辦理，若透過公開標售合法程序，可為公司創造更多利益。

南港副董事長趙國帥表示，為因應美國高關稅對泰豐的影響，出售土地可充實營運資金，台灣已慢慢走出疫情陰影，房地產市場逐漸回溫，這時候標售土地，可為公司帶來更充裕的資金。

趙國帥並強調，為降低美國對輪胎業反傾銷調查的衝擊，泰豐與南港會攜手合作、調整市場對策，強化歐洲、中東、亞洲、澳洲及中南美洲等地非美市場業務、推出電動車胎新品，發展海外代工合作模式，盡量降低損失。

