與市場派持續交鋒 泰豐控董事南港輪胎涉嫌特別背信

老牌輪胎廠泰豐 (2102-TW) 經營權之爭持續過招，公司派與市場派互相控告，泰豐公司派今 (23) 日控訴董事南港輪胎 (2101-TW) 涉嫌特別背信，並依證交法規定，對相關行為負責人趙國帥、張昌平 (南港輪胎董座)、林學圃 (南港輪胎榮譽董事長) 提起自訴。

泰豐指出，美國商務部去年底針對台、韓、泰、越等國輪胎業調查反傾銷，初判對台灣輪胎業反傾銷稅率約 52.42% ~ 98.44%，為四國中最高，其中南港輪胎被判最高稅率，以致泰豐輪胎連帶被判以高達 88.82% 重稅。

泰豐表示，南港可改由中國子公司張家港廠繼續供應美國產品，避免遭課徵反傾銷稅，但泰豐高達 8 成產品出口美國，首當其衝，南港身為泰豐董事，竟退出反傾銷稅率調查，終致 5 月 21 日美國商務部終判南港輪胎反傾銷稅 101.84%，泰豐也因基於南港輪胎終判而被課以 84.75% 反傾銷稅。

泰豐認為，南港身為泰豐董事，依公司法對泰豐輪胎負有忠實義務，亦即於處理涉及泰豐輪胎事務時，必須出自為泰豐最佳利益目的而為，不得圖謀自己或第三人之不法利益，也不得為違背其職務損害泰豐輪胎利益之行為。

泰豐表示，南港在未告知泰豐董事會、或未經董事會討論，就擅自退出美國商務部反傾銷稅調查，造成泰豐營收、產能損失及客戶訂單取消等高達新台幣 59.73 億元損害，也損及股東權益，違背董事應負忠實義務，依公司法第 214 條，對董事南港輪胎等所涉違反證券交易法第 171 條第 1 項第 3 款特別背信罪嫌依法訴究。

而趙國帥是南港指派在泰豐的法人董事代表人，張昌平為南港輪胎負責人，林學圃為南港輪胎實質負責人，爰依證券交易法第 179 條對於相關為行為負責人提起自訴。

由於泰豐公司派加速處分土地，將公開標售泰鑫建設及泰誠開發等兩家子公司全部股權，總金額超過百億元，南港副董事長趙國帥本 (7) 月初才宣稱代表超過半數泰豐股東，向台北地檢署按鈴控告泰豐董事長馬述健涉嫌背信，如今，公司派也赴法院提告，雙方將在法庭上持續過招。

