達成共治共識 泰豐經營權之爭提前落幕 南港將拿過半董事席次

泰豐 (2102-TW) 由大股東南港 (2101-TW) 發起的股東臨時會 10 月 15 日將登場，並全面改選董事，今 (13) 日為董事提名截止日；外界原預期，經營權之爭將在改選後落幕，不過，雙方近期已達成共治共識，南港提名 6 席董事席次、泰豐提名 3 席，南港將順利拿下泰豐經營權。

泰豐 8 月 31 日召開股東會，與南港互相提出解任對方董事與獨立董事，其中，泰豐提案解除南港代表人趙國帥的董事職務並未通過，南港提出的解任 3 名獨董則全數通過，被視為經營權之爭前哨戰。由於南港握有絕對股權優勢，市場原預期，泰豐經營權將在股東臨時會後易主。

不過，據悉，南港名譽董事長林學圃與泰豐董事長馬述健，日前在股東會後會面商談，在委託書大王張永祥的穿針引線下，雙方為公司穩定經營，達成共識。

泰豐董事、南港副董事長趙國帥表示，雙方在張永祥穿針引線下，達成共治共識，在今日董事提名名單最後一天截止日前決定，雙方將依照約定，提名董事名單送交審核。

至於備受外界矚目的泰豐中壢廠土地案，趙國帥則說，將會由新任董事會決定。

泰豐此次股東臨時會將全面改選 6 席董事、3 席獨董，據雙方約定，南港將提名 4 席董事、2 席獨立董事，泰豐則提名 2 席董事、1 席獨立董事。