泰豐輪胎經營權大戰 從報紙頭版打到股東會 為何意外牽動台苯股權爭奪戰？

文 / 黃阡阡

上市櫃公司股東常會陸續落幕，但泰豐經營權之爭才要登場，10 月中的股東臨時會將全面改選，經營權是否易主，屆時將成焦點，也牽動台苯過往兩派人馬再次交鋒。

8 月 31 日下午 2 點，輪胎大廠泰豐股東會在桃園觀音廠召開，泰豐的經營權爭奪戰，是繼東元父子之爭後，最受矚目的鎂光燈焦點。

「希望爭取更多股東支持，不會放棄改變泰豐！」南港輪胎副董事長、泰豐董事趙國帥在股東會前積極喊話。

這次泰豐股東常會出席率達 93.58％，其中公司與市場派可掌握出席權數都落在 46％，雙方僅有 0.04％的股權差異，代表在停止過戶日前，兩陣營掌握股權數實力相當。

公司派董事長馬述健出席坐鎮，但除宣讀流程外，全場沒發言，市場派南港輪胎名譽董事長林學圃、趙國帥則雙雙未出席，儘管這場股東會並沒有改選董事，過程相對平和，但從雙方相近的股權較勁上，仍能嗅到這場經營權前哨戰的硝煙味。

南港解任公司派三獨董

股東會中，公司派解任南港董事席次的議案並未通過，至於南港提出解任公司派 3 席董事則全數通過，顯示市場派已先在前哨戰中，扳回一城。



事實上，泰豐經營權之爭去年才落幕，改選結果由公司派以 5 席董事、3 席獨董取得豐碩戰績，反觀身為市場派的南港當時豪砸近 10 億元持股 14％，但因持有泰豐股權未滿 1 年，無法徵求委託書，最終僅拿下一席董事席次，不過南港並無退意，今年攻勢再起。

表面上從經營績效看，泰豐 2016 年起連 4 年虧損，去年才轉虧為盈，全年也僅交出 EPS0.24 元的成績。但市場觀察，林學圃真正看重的是泰豐的土地資產優勢，包括泰豐中壢廠占地高達 4.4 萬坪，其中 1.7 萬坪已變更為工商綜合區，另外近 2.7 萬坪為開發價值高的住宅區，還有其他土地資產。

第一太平戴維斯資深協理丁玟甄分析，桃園市是這波台商回流擴廠的最大贏家，工業不動產的交易量在全台排名第 1，其中，中壢工業區地價在桃園市排名前 3，而泰豐中壢廠正位於中壢市區與中壢工業區之間，位置精華、交通便利，周圍住宅土地多已開發完成，日前標案底價已落在百億元，未來開發價值相當可觀，且該案有萬坪住宅區土地，勢必能受到開發商關注。

南港對泰豐經營權的企圖心，從買進持股狀況不難察覺。今年 4 月南港可掌握股數已與公司派旗鼓相當，兩派人馬持股皆 3 成左右，停止過戶日後，南港不僅仍持續買進，也找上台苯大股東、股市聞人孫鐵漢助陣，一舉讓市場派掌握泰豐持股過半，隨時能發動股東臨時會全面改選，爭搶泰豐經營權大位

面對南港步步進逼，公司派 6 月宣布，考量美國反傾銷稅實施，導致泰豐在這個主要市場接單全面衰退，衝擊營運，因此決議關廠賣地。市場人士分析，公司派先行一步於林學圃最在意的土地開發上開刀，可說是玉石俱焚。

來源：《今周刊》 第 1289 期

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