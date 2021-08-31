〈泰豐股東會〉公司派解任南港法人董事未通過 3名獨董全遭解任

泰豐 (2102-TW) 今 (31) 日下午召開股東會，與南港 (2101-TW) 互相提出解任對方董事與獨立董事，成股東會攻防焦點，股東出席率高達 93.58%，雙方可控股數相當接近，其中，泰豐提案解除南港代表人趙國帥的董事職務並未通過，南港提出的解任 3 名獨董則全數通過。

市場派提案解任由泰豐提名當選的李天祥、左偉莉、周倖如等 3 名獨立董事，公司派泰豐也提案解任南港法人董事職務。

泰豐提案解任南港輪胎代表人趙國帥董事職務未獲通過，贊同權數占總表決權數 48.13%，不同意占 50.15%。南港提案解任 3 席獨立董事議案則是全數通過，贊成權數均為 50.19%，反對權數 48.09％。

泰豐總經理陳重義表示，去年底美國商務部對台灣輪胎業者發布課徵 52.42-98.44％反傾銷稅率，5 月終判出爐，南港稅率達 98.44％，其他業者稅率 88.82％，公司遭受池魚之殃，輪胎出口美國競爭力大受影響。

陳重義表示，公司決定提升非美國市場等方式因應，包括歐洲、中南美及亞洲區銷售比重，增加非乘用車 (PCR) 和輕卡車 (LT) 輪胎銷售比重，如賽車競技輪胎等，也決議中壢廠停產，與桃科廠進行兩廠整併，降低人力及生產成本，並進行資產活化。

此次泰豐股東會被視為經營權之爭前哨戰，由於僅有解任獨董等議案，而南港發起的股東臨時會將在 10 月 15 日召開，全面改選 9 席董事。在南港握有絕對股權優勢下，市場預期，泰豐經營權恐在此時易主。

