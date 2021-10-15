加賀電子併下太陽誘電小型無線零件部門 取得藍芽、Wi-Fi等專利技術

日本從事電子零件貿易和 EMS 專業電子代工服務的加賀電子 (Kaga Electronics)(8154-JP) 於 14 日宣布，該公司旗下從事電子裝置設計、開發、銷售的加賀 FEI，已經併購了太陽誘電 (6976-JP) 的小型無線零件部門。併購金額不對外公開，將取得藍芽和 Wi-Fi 模組的開發製造技術、商業權利和智慧財產權等。

藉由這次併購，加賀 FEI 除了截至目前的通訊零件之外，透過參與最終產品的開發和銷售，其事業規模也將進一步的擴大、收益性也會向上提升。此外，在與加賀電子 EMS 業務的搭配之下，也可向客戶提出新的服務方案。

加賀 FEI 在這次併購當中，從太陽誘電方面取得了藍芽及 Wi-Fi 模組的開發製造技術、商業權利和智慧財產權等。據傳該事業的營收達 30 億日圓規模。

加賀 FEI 將於 2022 年 1 月從太陽誘電方面繼承該項業務，加賀電子表示對於該公司 2021 年度 (至 2022 年 3 月) 的全年業績影響有限。

在取得太陽誘電的無線通訊技術之後，加賀目標將相關業務的規模擴張到 100 億日圓規模。

透過這次併購案，加賀將取得全球最小尺寸水準的藍芽零件，非常適合用於穿戴裝置等、這類追求更小體積的產品上頭。加上零件上頭可內建軟體、能附加各項功能，具備非常高的競爭力。