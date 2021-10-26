與世隔絕的河岸透天別墅！一塵不染的純白與光，踏出慢節奏的簡約現代風

編輯 林君逸｜圖片提供 璞沃 空間 / PURO SPACE



幽靜愜意的河岸景觀旁，座落一棟住著兩大兩小的透天別墅。設計團隊驚艷於空間的好採光與景觀優勢，於是在整體視覺上，注入乾淨無瑕的純白基底，佐以淺灰、黑與木質調，並以流暢的幾何弧線擘畫，形塑清透如詩的絕美場域，讓人沈浸在被大自然圍繞的放鬆氛圍裡。



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設計公司：璞沃 空間 / PURO SPACE

設計師：劉孟驊 Roger Liu

設計風格：現代風

房屋狀況：新成屋 (5 年以下)

空間坪數：95 / 坪

居住成員：大人：2 人，小孩：2 人

空間格局：四房

主要建材：木地板、系統板材、磁磚、石材、特殊塗料

房屋類型：透天別墅

小編帶你看好宅

幽靜愜意的河岸景觀旁，座落一棟住著兩大兩小的透天別墅。設計團隊驚艷於空間的好採光與景觀優勢，於是在整體視覺上，注入乾淨無瑕的純白基底，佐以淺灰、黑與木質調，並以流暢的幾何弧線擘畫，形塑清透如詩的絕美場域，讓人沈浸在被大自然圍繞的放鬆氛圍裡。



原本一樓的車庫空間過大，造成閒置且浪費，設計團隊重整規劃，將玄關的廊道入口整合在內，並改造車庫樣貌，在一片白淨透亮的背景裡，運用圓弧線條描繪有如當代藝廊的展示平台，呈現屋主愛車的高雅層級。循著後院透出的綠意來到玄關廊道，中央精心打造一個衣帽間，讓全家暫置平日常穿的大衣與鞋帽，維持乾淨清爽的環境。



二樓是採開放式的公領域，是作為家人們互動交流的核心場域，設計團隊將半高的電視牆轉向置於中央，並連結中島吧台和餐桌，形塑流暢的生活動線。客廳選擇斜面的天花設計，打造挑高的空間尺度，搭襯具手感溫度的特殊塗料，更顯悠閒的度假氣息。餐廚區域則轉以木質天花，在暖心視覺裡，懸掛充滿變化性的圓弧燈具，建立起輕盈舒適的用餐氛圍。



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主臥房裡，以優雅的弧線造型搭襯金邊，引領屋主進入休憩場域，室內延續輕淺灰階與木質調的簡約色調，挹注輕柔的放鬆感，同時也以長虹玻璃作為更衣室門片，屏除衣帽雜物的干擾，又保有輕盈穿透的視覺。





【本文經授權，轉載自設計家，不開放合作夥伴轉載】



