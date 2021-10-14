〈台積電法說〉Q3純益季增16% EPS 6.03元優預期 雙創新高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (14) 日召開法說，並公布第三季財報，毛利率貼近財測高標，營益率則超越財測預期，單季稅後純益 1562.6 億元，季增 16.3%，年增 13.8%，每股純益 6.03 元，優於外資預期；前三季稅後純益 4303.08 億元，年增 14.7%，每股純益 16.59 元。

台積電第三季營收 148.8 億美元，季增 12%，年增 22.5%，新台幣營收約 4146.71 億元，季增 11.4%，年增 16.3%，毛利率 51.3%，季增 1.3 個百分點，年減 2.1 個百分點，貼近財測高標 51.5%，營益率 41.2%，季增 2.1 個百分點，年減 0.9 個百分點，優於財測預期；稅後純益 1562.6 億元，季增 16.3%，年增 13.8%，每股純益 6.03 元。

台積電前三季營收 410.86 億美元，新台幣 1 兆 1492.26 億元，年增 17.5%，毛利率 51.2%，年減 1.6 個百分點，營益率 40.7%，年減 1.2 個百分點；稅後純益 4303.08 億元，年增 14.7%，每股純益 16.59 元。

以製程來分，台積電第三季 5 奈米製程出貨占晶圓銷售金額 18%，7 奈米 34%，16 奈米 13%，28 奈米 10%。

從各大平台應用來看，台積電第三季成長動能主要來自物聯網、智慧型手機，營收分別成長 23%、15%，高效運算也成長 9%，車用電子成長 5%，消費性電子則衰退 2%。