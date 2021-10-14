〈國票金娶安泰銀〉國票金斥337億元、每股17.21元娶安泰銀 溢價1.2%

國票金 (2889-TW)、安泰銀 (2849-TW) 今(14) 日同步召開董事會，決議通過股份轉換計畫，國票金將以支付現金加計發行甲種特別股，取得安泰銀全部股份，安泰銀將成國票金百分百持股子公司，依換算，國票金將以每股 17.212231 元、總計斥資 337 億元併購安泰銀，溢價 1.2%，較安泰銀的每股淨值不到 1 倍、為 0.99 倍，法人多認為，國票金買的價格很漂亮。

國票金表示，安泰銀普通股股東每股可換得現金 9.46673 元，及換發國票金發行具可轉換普通股權利之甲種特別股 0.493344 股，每股交易對價依安泰銀前一交易收盤價計算，溢價 1.2%，較前 20 日交易收盤均價計算，溢價 6.4%，較安泰銀今年 6 月底每股淨值則為 0.99 倍。

國票金指出，支付資金總額換算約為 337 億元，資金來源部分，185.35 億元現金對價擬辦理現金增資發行普通股支應。其餘的特別股股票對價部分，擬發行具可轉換普通股權利的甲種特別股，預定發行價格為每股 15.7 元，股息率訂 3.85%。

國票金強調，此甲種特別股非累積型、無到期日，發行滿一年後可以轉換為普通股，發行滿七年以利率交換 (IRS) 指標利率的固定加碼重設股息率，國票金亦可以依發行價格買回。另股份轉換基準日前，任一方如有配發股利，應依股份轉換契約規定的情形調整發行價格、換股比例。