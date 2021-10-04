上期週刊中介紹了「MIH 電動車聯盟」的組成原因、架構以及成員等等。一言蔽之，MIH 電動車聯盟是結合鴻海 (2317-TW) 集團半導體事業優勢、及裕隆 (2201-TW) 集團在汽車行業中的品牌與技術，加上台灣六百多家大大小小汽車零組件供應商而成的國產聯盟，目的是在電動車取代汽油車的轉換期間，取得先機並且自立品牌。

以比喻來說，車用晶片就像是電動車的「大腦」，運算能力使得電動車更有智慧及人性化，而另一個關鍵，就是汽車的「心臟」，也就是電池。鴻海宣佈集合旗下碩禾 (3691-TW)、榮炭(6555-TW) 與中鋼 (2002-TW) 集團旗下中鋼碳素，簽署材料開發合作備忘錄，要搶攻電池商機，畢竟電池占成本 40%，為電動車中之關鍵，而電池成本若能有效下降，將使電動車滲透率加速提升。

鋰電池位居電池主流

電動車顧名思義，是將驅動能源從汽油轉換成電池，電池種類有多種，鋰離子電池是目前的主流技術。

鋰電池具有能量密度高、循環壽命長、無記憶效應等優點，早期應用在各大手提消費電子產品中 (包括手機、筆記型電腦、還有後來的平板電腦等)，但消費性電子區域基本上已經飽和、穩定，不會對營運有太大的助長能力，直到近年鋰電池開始被投入工業用具、工作站等等，最後是因節能減碳而興起的電動車產業時，真正的商機才因此爆發。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊 1457 期】

更多精彩文章延伸閱讀：點我看更多

◎社長論劍：中國為什麼要限電？

◎封面故事：越概股 Q4 優先布局

◎投資總舖師：中國限電利空是買點？

◎台股照明燈：MOSFET 族群 買誰？

◎五福臨門：電動車進入黃金時代關鍵