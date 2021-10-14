SK海力士進軍CIS市場打造營收金三角 矢言擠進前段班

SK 海力士表示，該公司正擴大非記憶體業務，CMOS 影像感測器 (CIS) 將成為 SK 海力士 DRAM、NAND Flash 外的新成長動能。

SK 海力士 CIS 事業部副總宋長錄 (Song Chang-rok) 周二表示，CIS 將成為未來增長的支柱，和 DRAM 和 NAND Flash 組成金三角，公司的目標是成為 CIS 業界領導廠商之一。

身為 CIS 後進廠商，SK 海力士正全力加強 CIS 的研發能力，並儘快提高產能，以成為高像素 CIS 市場領導者。

CIS 透過鏡頭接收到光的顏色和亮度轉換為電子訊號，並傳輸到設備，隨著手機鏡頭規格升級、自駕車、物聯網商機發酵，需求激增使 CIS 市場快速成長。

目前索尼和三星電子是 CIS 市場領頭羊，兩業者總市佔率約為 80%。SK 海力士、豪威科技和 Galaxy Core 正在激烈爭奪剩下 20% 市佔。

宋長錄表示，當市場發生劇烈變化時，技術差距就變得毫無意義，競爭因素將從微型製程技術轉變為資訊感測器、智慧感測器等外圍技術。

研調 Gartner 表示，CIS 市場規模將以年成長率 7.3% 的速度，從 2021 年的 199 億美元躍增至 2025 年的 263 億美元。同時整個半導體市場預計每年將以 4% 增幅成長，記憶體市場年增幅則為 4.1%。