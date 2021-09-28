調查： 索尼2021年H1再度於智慧型手機CIS營收市占稱王

日本索尼集團 (6758-JP) 生產的 CMOS 影像感測器 (CMOS Image Sensor，CIS)，2021 年上半年於智慧型手機市場拿下 42% 的營收市占率，再度成為全球霸主。第二、三名則是南韓三星電子 (005930-KR) 和中國豪威科技 (OmniVision)。

根據市場研究公司 Strategy Analytics 最新報告，2021 年 H1 的全球整體智慧型手機用途 CIS 產品營收達 70 億美元，較去年同期成長超過 10% 。

其中，索尼 2021 年 H1 的智慧型手機用途 CIS 產品營收市占達 42%，較去年同期的 44% 略為萎縮。市占第二的三星在這段期間拿到 25% 的營收市占，較去年同期的 32% 明顯衰退。排名第三的豪威科技則是拿到 13% 的營收市占，比起去年同期的 9% 成長。

Strategy Analytics 的資深分析師 Jeffrey Mathews 表示，「索尼、三星和豪威，在 2021 年 H1 向引領市場的智慧型手機專業代工廠，供應關鍵的高解析度 CIS 產品。影像感測器的供應商亦見證了智慧型手機專業代工廠衝刺的時刻，這些廠商積極採用高解析度、及低解析度的 CIS 產品，以確保庫存並迎合潛在需求。」