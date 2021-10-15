【袁志峰專欄】頭部科技股，趁回調買進

今日推介 - 龍源電力 (916), 上日收市 $15.26

1) 股市前景

周二港股下跌並不意外，科技股領跌亦合理，成交額減少反映沽壓不大，南向資金持續 6 日淨買入，為 6 月以來首次。筆者看好港股 10 月表現，認為恒生科指已見底，回調是買入機會，建議高配頭部科技股，保守投資者也可考慮買入恒生科指的 ETF。

今天推介是龍源電力 (916) — 國內領先的風電營運商，在“碳中和” 政策下，未來 5 年增長加快是大概率事件。2020 年度收入及盈利達 286.7 億元 (人民幣 · 下同) 及 47.26 億元，按年增 4.1% 及 9.3%。今年上半年，收入及盈利達 178.8 億元及 44.2 億元，按年增 25.7% 及 37.7%，每股中期盈利 0.55 元，按年增 37.7%。現價對應 2020 年市盈率 21.8 倍，估值合理，維持買入建議，目標價 17.5 元，止損價 14.5 元。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指低開 329 點，早盤冲高回落，跌幅曾收窄至 136 點，隨後持續受壓，午後最多曾跌 459 點，收報 24962 點，跌 362 點或 1.4%。成交額按日減 16% 至 1370 億元，9 月份日均成交額 1524 億元。港股通南向資金淨買入約 21 億元，包括淨買入約 9 億元騰訊 (700)、5 億元舜宇光學(2382) 及 4 億元美團 (3690) 股份。10 月以來淨買入 66 億元，9 月淨買入 181 億元。

藍籌股 25 升 34 跌 1 持平。碧桂園 (2007) 及華潤置地 (1109) 漲逾 3% 及 2%，為升幅最大藍籌。其次是李寧 (2331)、金沙中國(1928) 及申洲國際 (2313) 升逾 2%。中國平安 (2318) 跌逾 5%，為跌幅最大藍籌。阿里健康 (241) 及舜宇光學 (2382) 跌逾 4%。藥明生物 (2269) 跌逾 3%。蒙牛乳業 (2319)、石藥集團(1093) 及中海油 (883) 跌逾 2%。中石油 (857) 及港交所 (388) 跌近 2%。

恒生科指跌 3.2%，收報 6199 點，成份股 3 升 27 跌。大型科技股領跌，快手 (1024) 跌 6%，阿里 (9988) 及百度 (9888) 跌近 4%，美團 (3690)、騰訊(700)、小米(1810) 及京東 (9618) 跌 2%-3%。京東健康 (6618) 跌逾 6%，為跌幅最大成份股。眾安在線 (6060)、嗶哩嗶哩(9626) 及 ASM 太平洋 (522) 跌逾 4%。華虹半導體 (1347) 及比亞迪電子 (285) 跌逾 3%。明源雲 (909) 及攜程 (9961) 升逾 1%，為表現最好成份股。

板塊方面，大型科技股、線上醫療、半導體、手機零件、中資券商股跑輸大市，跌幅居前。中金公司 (3908)、中信証券(6030) 及廣發証券 (1776) 跌 6%-8%。濠賭、內房、煤炭、電力及啤酒股逆市上升。永利澳門 (1128) 升近 5%。融創中國 (1918) 升逾 4%。中煤能源 (1898) 及兗州煤業 (1171) 升逾 4% 及 2%。華能國際 (902) 升 2%。華潤啤酒 (291) 及青島啤酒 (168) 升 1%。

周二上証指數小幅低開，已接近全日高位，隨後輾轉回落，午後最多跌 2.1%，尾市回穩，收報 3546.94 點，跌 1.2%。深証成指跌 1.6%，科創 50 指數跌 2.3%。滬深兩市總成交約 10000 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 100 億元。滬深股通北向資金淨賣出約 14 億元，10 月以來淨賣出 38 億元，9 月淨買入 305 億元。

周三上証指數小幅低開，早盤偏軟，最多跌 0.9%，午後曾倒升 0.6%，收報 3561.76 點，升 0.4%。深証成指升 1.5%，科創 50 指數升 1.9%。滬深兩市總成交約 8900 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 1100 億元。北向滬深股通暫停交易。

周四上証指數小幅低開，全日窄幅震盪，早盤最多跌 0.4%，午後曾倒升 0.2%，收報 3558.28 點，跌 0.1%。深証成指跌 0.1%，科創 50 指數升 0.2%。滬深兩市總成交約 8600 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 300 億元。北向滬深股通暫停交易。

3) 宏觀 / 行業訊息

國際貨幣基金組織 (IMF) 預期，今年全球 GDP 增速為 5.9%，此前預計為 6%，稱存在「危險的分化」。IMF 將今年美國 GDP 預期下調至 6%，明年上調至 5.2%；將今年中國 GDP 預期下調至 8%，明年預期為 5.6%。(信報)

《華爾街日報》報道，國家主席習近平已下達指令，由中國最高級別的反貪腐機構中紀委國家監委，全面審查國有金融機構與大型民企的關係，接受巡查的 25 間金融機構，包括建行、農行、中信集團和光大集團等，大部分均與近期處於監管風眼的企業有關連，包括中國恒大 (3333)、滴滴出行和螞蟻集團。(信報)

中國 9 月出口增速高於預期，據海關總署數據，按美元計，9 月出口按年增長 28.1%，高於預期增長 21.5%，8 月增長 25.6%。9 月進口按年升 17.6%，預期增長 20.9%， 前值增長 33.1%。貿易順差 667.6 億美元。(信報)

中國人民銀行公布，內地 9 月新增人民幣貸款 1.66 萬億元 (人民幣 ‧ 下同)，低於市場預期的 1.81 萬億元。截至 9 月底，廣義貨幣(M2) 餘額 234.28 萬億元，按年增長 8.3%，增速分別較上月底高 0.1 個百分點，較上年同期低 2.6 個百分點。(信報)

國家統計局公布，9 月份，居民消費價格指數 (CPI) 按年升 0.7%，較上月回落 0.1 個百分點，低於市場預期升 0.8%。今年首 9 月，CPI 按年升 0.6%。9 月份，工業生產者出廠價格指數 (PPI) 按年升 10.7%，升幅較上月擴大 1.2 個百分點，並高於市場預期升 10.5%。今年首 9 月，PPI 按年升 6.7%。(信報)

美國 9 月消費物價指數 (CPI) 按月上漲 0.4%，預期為升 0.3%；按年上漲 5.4%，預期為升 5.3%。9 月最終需求生產物價指數 (PPI) 按月升 0.5%，預期為漲 0.6%，按年上升 8.6%，預期為漲 8.7%。(信報)

4) 個股訊息

中國平安 (2318) 公布，今年首 9 個月旗下 4 家子公司保費收入合共 5913.4 億元 人民幣，按年下跌 5.6%。(信報)

贛鋒鋰業 (1772) 預期，今年前三季盈利介乎 20.83 億元至 25.73 億元(人民幣．下同)，按年增長 5.3 倍至 6.78 倍；去年同期盈利 3.3 億元。該公司預期，第三季盈利介乎 9.15 億至 10.92 億，按年升 4.26 倍至 5.28 倍；去年同期 1.74 億元。(信報)

中煤能源 (1898) 預料，截至 9 月底止首三季股東應佔利潤為 125.3 億元 (人民幣 ‧ 下同) 至 138.5 億元之間，按年增長 1.9 倍至 2.2 倍。(信報)

江西銅業 (358) 預期，按中國會計準則編製，截至今年 9 月底止，9 個月盈利為 42.74 億至 47.34 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年增長 1.79 倍至 2.09 倍；去年同期盈利 15.32 億元。(信報)

華潤置地 (1109) 公布，9 月總合同銷售金額約 221 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年減少 23.8%。今年首 9 個月，累計合同銷售金額約 2301.6 億元，按年增長 20.5%。(信報)

中興通訊 (763) 預期，今年首三季盈利 56 億元至 60 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年增長 1.06 倍至 1.21 倍；去年同期盈利 27.12 億元。該公司預期，第三季盈利 15.21 億元至 19.21 億元，按年上升 77.99% 至 1.25 倍；去年同期盈利 8.55 億元。(信報)



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