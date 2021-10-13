〈財報〉投行業務助力+呆帳準備金釋出 摩根大通Q3純益大增24%

摩根大通 (JPMorgan)(小摩) 周三 (13 日) 美股盤前公布財報，因小摩再釋出 21 億美元貸款損失準備金，加上可觀的股票承銷和併購交易諮詢收入，使第 3 季純益較去年同期大增 24%，達近 117 億美元，稀釋後 EPS 也達 3.74 美元，優於市場預期。

周三美股盤前，小摩 (JPM-US) 小漲 0.3%，暫報 165.80 美元。

Q3 財報關鍵數據：

營收：304.4 美元，年增 2%，優於 Refinitiv 平均預期的 298 億美元

純益：116.87 億美元，年增 24%

稀釋後每股純益 (EPS)：3.74 美元，年增 28%，優於 Refinitiv 預期的 3 美元

(圖：JPMorgan)

營收按業務分拆：

消費者與社區銀行：125.2 億美元，年減 3%

企業與投資銀行：124 億美元，年增 7%

商業銀行：25.2 億美元，年增 10%

資產和財富管理：43 億美元，年增 21%

Q3 財報顯示，固定收益業務 (FICC) 銷售和交易營收達 37 億美元，年減 20%，股票銷售和交易業務營收達 26 億美元，年增 30%。

活躍的 IPO 與企業併購活動，為小摩帶來可觀的股票承銷和交易諮詢費用收入，Q3 投資銀行業務營收年增 45%，至 30 億美元。

疫情期間，小摩在內等華爾街銀行紛紛提列貸款損失準備金，為可能出現的呆帳預做準備，隨著疫情最壞時間過去，小摩宣布 Q3 再釋出 21 億美元的準備金，為純益貢獻 15 億美元，EPS 貢獻了 52 美分。