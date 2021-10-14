「星艦迷航記」寇克艦長真的上太空了！藍色起源二度載人飛向宇宙

週三 (13 日) 熱門經典電視影集「星艦迷航記」飾演寇克艦長 (James T. Kirk) 的男星威廉沙特納 (William Shatner) 與藍色起源 NS-18 火箭的組員一同上太空，沙特納以 90 歲高齡成為史上最年長的太空人。

男星沙特納週三加入藍色起源第二次的載人太空旅行，同行的還有藍色起源的任務暨飛行營運副總裁 Audrey Powers、衛星影像公司 Planet Labs 聯合創辦人 Chris Boshuizen、臨床實驗軟體 Medidata 聯合創辦人 Glen de Vries。

熱門經典電視影集「星艦迷航記」飾演寇克艦長 (James T. Kirk) 的男星威廉沙特納 (William Shatner) 與藍色起源 NS-18 火箭的組員一同上太空 (圖片：AFP)

這趟太空飛行原定週二啟程，但因風勢因素展延至週三。美國時間當地上午 10 時 50 分許，NS-18 火箭自德克薩斯州西部的第一發射場發射，挑戰飛越卡門線，在高空中體驗無重力狀態 (約 3 分鐘)，匆匆一瞥地球美麗的輪廓，最終太空艙將靠降落傘落地。

國際航空聯合會 (FAI) 定義的卡門線 (Kármán line) 是海拔 100 公里處的高度，是大氣層與太空的交界。

這趟太空之旅讓現年 90 歲的威廉沙特納 (William Shatner) 成為歷來上太空最年長的人，這也是貝索斯的藍色起源繼 7 月 20 日進行首次載人飛行任務後，第二次的載人太空旅行。

威廉沙特納 (中) 搭乘 NS-18 火箭登上太空 (圖片：AFP)

目前藍色起源競爭對手有英國億萬富豪理查德 - 布蘭森 (Richard Branson) 創辦的維珍銀河，以及馬斯克的太空探索公司 SpaceX。

儘管亞馬遜創辦人貝佐斯先前指出藍色起源已售出 1 億美元的太空船票，太空旅行需求相當高，然而，近期藍色起源負面消息不斷。

藍色起源 21 名前任及現任員工發聯署文章，炮轟公司高層性騷擾及漠視火箭安全，還因為政策與管理問題陸陸續續出現員工出走潮。

週三午盤截稿前，藍色起源的對手維珍銀河 (SPCE-US) 週三震盪走高 2.00%，暫報每股 24.00 美元。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.72%，暫報每股 3,270.69 美元。

全球太空經濟規模持續成長，有鑑於中國等其它國家威脅，美國政府年年擴大編列太空開發預算，從 2019 年的 215 億美元，到 2021 年已增加到 252 億美元。

近期數據顯示，2040 年太空經濟市場規模有望突破 1 兆美元。未來太空旅行料成為頂級富豪的休閒娛樂選項之一。