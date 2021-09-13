Dropbox增設台、韓PoP網路連接點 台伺服器廠受惠

雲端儲存服務商 Dropbox (DBX-US) 今 (13) 日宣布，為強化亞太市場布局，將在台灣、南韓增加全新網路連接點 (PoP) 設備，包含路由器、交換器及伺服器等，市場認為，隨著 5G、雲端廠商持續擴大資料中心布局，台廠廣達 (2382-TW) 旗下雲達、緯穎 (6669-TW)、英業達 (2356-TW) 等都將受惠。

Dropbox 表示，目前在全球已擁有 31 處網路連接點，亞太地區中除日本、新加坡、澳洲外，將再增加台灣、南韓兩個據點，以協助使用者更直接存取亞太地區資料中心。

Dropbox 進一步指出，新 PoP 可提升上傳及下載速度、改善延遲、強化安全性等，且本次新增的網路連接點是 Dropbox 全球網路延伸，並設有代理伺服器 (Proxy Server) 服務。

Dropbox 亞太區與日本市場技術解決方案負責人岡崎隆之表示，Dropbox 持續提升網路基礎設施、新增網路連接點，以滿足高成長地區有效使用專屬的頻寬承載網路流量，其中，看好台灣在 5G 網路普及下，新設網路連接點能確保終端使用者與虛擬化資源連線品質。

不只雲端伺服器廠可望受惠 Dropbox 擴大亞洲業務布局，Dropbox 今年 6 月也正式與聯強 (2347-TW) 結盟，聯強也成為 Dropbox 在台灣的代理經銷商，負責 Dropbox Business、HelloSign 等產品推廣應用，共同瞄準遠距協作商機。