美國銀行警告：Fed這次不會急於出手救市

據《彭博社》報導，美國銀行 (Bank of America) 策略師在一份報告中表示，在如今美股成長動能消退的情況下，美聯準會 (Fed) 這次可能不會那麼急於出手拯救股市。

包括 Riddhi Prasad 和 Benjamin Bowler 在內的美國銀行策略師在報告中表示：「Fed 可能不會願意像上個週期那樣，輕易偏離縮表計劃並說服市場重新振作。理由包含股市估值和回報加速到極端值，以及通膨失控風險逐漸真實。」

報導中指出，在大規模貨幣和財政政策支持下，美股已經連續 6 季上漲，但是最近幾週，美國和歐洲股市的成長動能已經開始減弱。標準普爾 500 指數較上月的高點下跌近 4%，主因在於通膨飆升、縮表擔憂、能源危機和經濟放緩擔憂等打壓了市場情緒。

策略師指出，投資者對逢低買進的信心，可能會隨著這種橫向價格走勢持續而持續減弱。市場可能需要一段時間的壞消息，才能讓 Fed 重回，或是達到更具吸引力的估值水平。

美國銀行的悲觀觀點與高盛和大摩形成鮮明對比，後者建議投資者逢低買進，因為他們認為價格失控和成長停滯的擔憂被過度誇大。

貝萊德投資研究所策略師則是表達了對美股的中性立場，並表示年底前的風險，包括美國債務上限到期，可能會引發市場波動。