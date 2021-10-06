10月股災多？策略師：不應太過擔心股市崩盤

對於華爾街來說，10 月通常是一個不吉利的月份。因為美股市場曾在 1929 年、1987 年和 2008 年的 10 月都發生了嚴重的崩盤。但是，有策略師指出，其實根據數據，股市在 10 月份通常是上漲的。儘管目前市場仍有風險存在，但前景仍看好。

LPL Financial 首席市場策略師 Ryan Detrick 的數據顯示，美股市場在 10 月的表現其實大多處於平均值。他說道，10 月通常以發生一些股災而聞名，因此有許多人預計今年會再次發生一樣的事情。但事實上，10 月只是被誤解了，因為從歷史數據上看，10 是一個平均的月份。

報導中指出，今年 10 月有可能會好於平均表現，因為今年 11 月沒有會影響市場的選舉。自 1999 年以來，標準普爾 500 指數在奇數年 10 月上漲 3.6%，在偶數年下跌 1.1%，與美國大選時間表相符。Detrick 表示，事實證明，股市不太喜歡政治。

報導也指出，儘管許多風險仍然存在，像是新冠肺炎疫情、Fed 決策、通膨、全球航運問題等警告訊號的擔憂仍然存在，但股市前景仍然充滿希望。儘管這些風險可能對 10 月和第四季的市場帶來比往常更大的波動，但很少人預期這些影響會造成另一波衰退。

股市往往在第四季實現穩健上漲，年底聖誕購物季期間消費者支出激增，企業也通常希望在年度預算用完之前增加投資。考量到這些，有部分策略師認為，在展望第四季和 2022 年的收益時，投資者將繼續關注更多正向因素。