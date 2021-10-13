盤前財經大事搶先讀2021年10月13日

今日操盤前瞻

中國進出口統計

美國 9 月 CPI

美股財報季：摩根大通、達美航空

Fed 副主席：Taper 條件大致上已獲得滿足

美國聯準會 (Fed) 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 周二 (12 日) 表示，在通膨、就業任務均取得實質進展之下，Fed 啟動縮減購債的條件幾乎已經獲得滿足。閱讀全文...

費半就快落入修正 晶片股因供應鏈問題受重傷

投資人憂心記憶體晶片供應鏈問題，加上殖利率上揚打擊成長股，費城半導體指數周二 (12 日) 重挫，從 9 月中旬高點累計回跌 8.7%，愈來愈接近修正 (自高點回跌 10%)。Amkor 收盤暴跌逾 10%，美光重挫 3.6%，德儀 (TXN-US)、英特爾 (INTC-US) 皆跌逾 2%。閱讀全文...

殖利率上升 美元指數攀抵 1 年最高 日圓寫 3 年新低

美元對一籃子貨幣周二 (12 日) 觸及一年高點，投資人預期聯準會 (Fed) 將於 11 月宣布縮減購債，且持續從能源價格飆漲當中尋找避險。日圓兌美元改寫三年新低，歐元兌美元貶至去年 7 月迄今低點。閱讀全文...

蘋果第二場秋季發表會 10/19 登場 新款 AirPods、MacBook Pro 將亮相

蘋果周二（12 日）再度發出秋季新品發表會的邀請函，預計在台灣時間 10 月 19 號凌晨 1 點於官網線上舉辦，主題為「Unleashed」，外媒預估此次發表會重點將聚焦在新款 MacBook 與 AirPods。閱讀全文...

圓規來襲！中國鹽田港暫時關閉 港外船隻排隊創 8 月底來新高

週二 (12 日) 輕颱圓規 (Kompasu) 逼近中國南部沿海地區，深圳鹽田港宣布暫時關閉，暫停貨櫃裝卸工作，這讓港外等候入港的貨櫃船創新高，加劇全球供應鏈的緊張狀態。閱讀全文...

台股震盪嚇跑投資人 Q3 大戶、中實戶季減逾一成

台股第三季劇烈震盪，嚇跑大戶、中實戶相繼退場，根據證交所統計，第三季大戶與中實戶交易人數分別較前一季減少逾 1 成，終結連 10 個季度正成長。閱讀全文...

15 家金控前 3 季純益挑戰 5000 億元失利 僅 2 家單月獲利逆揚

15 家金控 9 月獲利全數出爐，受到現金股利入帳高峰期已過影響，幾乎所有金控獲利都較前月減少，僅有開發金 (2883-TW)、國票金 (2889-TW) 兩家單月逆勢成長，也因此所有金控前 3 季累計稅後純益挑戰 5000 億元大關差臨門一腳，合計只達 4992.63 億元，年成長 64.23%，不過仍有 10 家金控獲利已超車去年全年。閱讀全文...

天正國際 QFN 測包機明年過認證 半導體業績跳增 10 倍

設備廠天正國際 (6654-TW) 近來積極拓展半導體、LED 領域，展望明年，半導體除了封裝導線架 DFN 測包機持續出貨，QFN 也預計明年通過驗證、貢獻營收，明年半導體總出貨台數估可達 40-50 台，較今年 5 台大大躍進，營收也可望逾 10 倍跳增。閱讀全文...

中國擴大電價浮動 台 PCB 廠占成本 4-5% 漲幅過大將反映

中國官媒指出，國家發改委公布電價改革方案，將燃煤發電市場交易價格浮動範圍擴大為上下浮動均不超過 20%，至於高耗能企業市場交易電價不受上調 20% 限制，台 PCB 廠指出，電力成本占總成約 4-5%，如中國電價上漲超過可容忍程度，必要時將對客戶端進行反映。閱讀全文...