15家金控前3季純益挑戰5000億元失利 僅2家單月獲利逆揚

15 家金控 9 月獲利全數出爐，受到現金股利入帳高峰期已過影響，幾乎所有金控獲利都較前月減少，僅有開發金 (2883-TW)、國票金 (2889-TW) 兩家單月逆勢成長，也因此所有金控前 3 季累計稅後純益挑戰 5000 億元大關差臨門一腳，合計只達 4992.63 億元，年成長 64.23%，不過仍有 10 家金控獲利已超車去年全年。

截至上個月已有 8 家金控包括：富邦金、國泰金、元大金 (2885-TW)、開發金 (2883-TW)、新光金 (2888-TW)、台新金 (2887-TW)、華南金 (2880-TW)、日盛金 (5820-TW) 累計獲利賺贏去年全年，本月再增中信金 (2891-TW)、永豐金 (2890-TW) 兩家金控，僅花三季時間，獲利就已超車去年一整年的表現。

富邦金前 9 月 EPS 較前 8 月減少 一理由說分明

富邦金 (2881-TW) 前 9 月稅後純益逾 1300 億元續創高，前三季 EPS 狂賺 11.32 元雖然穩居 EPS 王寶座，但值得留意的是，攤開前 8 月獲利發現當時 EPS 累計達 11.69 元，但本月累計數反而下滑，對於 EPS 減少，富邦金解釋，主因反映本月資本公積轉增資的股票股利影響所致。

上述此因素不但造成累計 EPS 下滑，9 月底淨值約 8415 億元，普通股每股淨值 68.16 元，也低於 8 月底的約 8620 億元淨值，與 76.97 元普通股每股淨值。

儘管如此，富邦金獲利還是穩健，尤其金雞母富邦人壽，9 月處分投資部位的實現獲利約 46 億元，主要來自國內外股票及基金，資本利得的實現雖然也比 8 月少，不過，9 月底個體淨值項下「金融資產」的未實現評價餘額 (URCG) 仍有約為 1470 億元。

在股息高峰已過之下，富邦人壽 9 月國內股票現金股利只剩約 17 億入帳，但 2021 年全年國內外股息合計入帳金額與去年持平約 200 億元。

隨著匯市波動加劇，富邦人壽 9 月不含避險成本的匯兌損失約 4 億元，9 月外匯價格變動準備金增提約 2 億，9 月底餘額為約 71 億元。

國泰金累計 EPS 逼近 9 元 國壽前 9 月獲利創壽險史上紀錄

國泰金 (2882-TW) 自結 9 月稅後獲利 81 億元，累計前 9 月稅後純益已高達 1221.8 億元，較去年同期成長 89.8%，每股稅後純益逼近 9 元、達 8.96 元，且金雞母國售前 9 月稅後獲利 1001.2 億元，創台灣壽險業近 60 年來，第一家獲利破千億元的公司，都是創國泰金及國壽的新高紀錄。

儘管台股震盪加劇，但國壽資本適足率 (RBC) 仍在 360% 以上、E/A 淨值資產比大於 10%，國壽表示，資本維持在強健水準，擁有充分的財務韌性抵禦市場波動並從容佈局，致力創造長期穩定的投資績效。

中信金前 9 月獲利年增 28.6% 為歷年全年與同期最高

中信金 9 月稅後純益 37.02 億元、年減 11.5%；前 9 月稅後純益 464.75 億元、年增 28.6%，累計每股稅後純益為 2.33 元。中信金表示，前 9 月稅後純益已超越去年全年，為歷年全年與同期最高，表現亮眼。

中信金表示，9 月份銀行及保險核心動能穩健，惟因股息入帳高峰已過，金控 9 月獲利較 8 月下降。至於跟去年相比也減少，主要是少了產管理子公司出售統一國際大樓部分樓層的一次性挹注，整體來說，金控獲利表現依舊良好。

中國信託銀行累計前九月稅後純益為 228 億元，較去年同期成長 6%。而台灣人壽保險公司累計前 9 月稅後純益為 226 億元，較去年同期成長 42%。保險銷售動能佳，初年度保費收入（First Year Premium）較去年同期成長超過 3 成，投資業務因掌握市場趨勢，操作表現良好，獲利續創新高。

此外，受惠於今年投資市場佳，中信金控旗下子公司中國信託證券、中國信託創投及中國信託投信同樣獲利表現優異，前三季累計稅後獲利均創下同期歷史新高。

元大金累計 EPS 追平中信金 開發金前 3 季 EPS 首度突破 2 元

元大金 9 月稅後純益 25.16 億元，前三季稅後純益 283.15 億元、年增 44.6%，累計 EPS 為 2.33 元，追平中信金。

核心子公司元大證券前三季累計獲利 186.11 億元，年增超過 9 成。雖然台股 9 月持續量縮震盪，影響元大證券經紀業務、自營等獲利表現，但元大證仍維持單月近 15 億元的獲利水準。

開發金控受惠子公司中華開發資本認列大樓出售獲利挹注，9 月稅後純益高達 73.29 億元，大幅年成長 679%；累計前三季稅後純益 306.93 億元，年增 249%，為所有金控中的最佳進步獎，EPS 也首度突破 2 元達 2.05 元，創金控成立以來新高。

新光金 9 月獲利年增逾 9 成 兆豐銀前 3 季獲利年減 9%

新光金因 9 月新台幣貶值 9 分，避險壓力輕鬆不少，獲利動能維持下，單月稅後純益 18.22 億元、年增 94.5%，前 9 月已經賺破 200 億元，達 216.32 億元，年增 22.3%，不僅早已超越去年全年，也創歷年新高。截至 9 月底，新光金每股淨值達 17.4 元。

兆豐金 (2886-TW) 主要子公司兆豐銀行 9 月單月稅後純益僅 13.5 億元，遠低於一般單月獲利都超越 20 億元的水準，主要因股票認列出現投資未實現評價損失，再加上兆豐銀美元部位極大，美元利差縮小侵蝕獲利，使得兆豐銀累計前 9 月稅後盈餘 139.47 億元、年減 9%，獲利持續衰退。

所幸其他子公司，包括兆豐票券、兆豐證券、兆豐保險、兆豐創投均有亮眼的獲利表現，讓兆豐金前 9 月稅後純益 197.06 億元、年增 4%，EPS 1.45 元，仍較去年微幅成長。

台新金前 3 季獲利年增 51% 第一金前 9 月獲利年增 23.5%

台新金 9 月稅後純益 12.4 億元、年減 22.5%；前 9 月稅後純益 177.6 億元、年增 51.02%，累計 EPS 為 1.44 元，在併購台新人壽進補後，獲利早已經超越去年全年。

台新銀行 9 月稅後純益 9.8 億元，累計稅後純益 101.1 億元，由於核心業務獲利動能持續穩健，使得銀行純益收及淨手收均較去年同期增加，累計稅後純益年成長 3%。資產品質仍維持穩健，截至 9 月底逾放比為 0.12%，備抵呆帳覆蓋率為 1037.98%。

台新證券 9 月稅後純益 0.5 億元，主要當月證券市場日均量較上月下滑約 16%，致公司經紀業務成交量下降，小幅影響獲利；惟投資業務表現穩定，故仍能維持穩健的獲利，累計前 9 個月稅後純益 11.7 億元，年成長達 124.47%。

台新人壽 9 月稅後純益 1.5 億元，月增 198%，主要受台幣貶值影響，致兌換利益增加；累計稅後純益 5.0 億元，年成長 233%，整體獲利表現優於去年同期。

第一金 (2892-TW) 自結 9 月稅後純益 15.28 億元，9 月獲利主因金融交易利得受資本市場波動劇烈影響而下滑，且與前月相比股息收入減少所致；不過累計稅後純益為 165.21 億元，仍年增達 23.5%， EPS 為 1.27 元。子公司第一銀行稅後純益 15.04 億元，累計前三季稅後純益 147.79 億元、年增 17.2%，EPS 為 1.63 元。

玉山金前 3 季獲利年增 14% 永豐金前 9 月年增 38.5%

玉山金 (2884-TW) 自結 9 月單月稅後純益 14.6 億元，累計前 9 月稅後純益 159.1 億元，較去年同期成長 14%，EPS 為 1.19 元。主要子公司玉山銀行累計前 9 月稅後純益 139.3 億元，較去年同期成長 7.5%，玉山證券累計稅後盈餘成長 150.9%。

永豐金 9 月單月自結稅後純益為 11.2 億元，比起去年同期 9.92 億元、年增率為 12.9%；累計 1-9 月稅後純益 127.89 億元，在本月超越去年一整年，相較去年同期的 92.36 億元、年增 38.5%。

就主要子公司來看，永豐銀行 9 月單月稅後純益 7.66 億元，而累計 1-9 月稅後純益為 90.25 億元，年增 18.4%。而永豐金證券 9 月單月稅後純益 2.84 億元，較去年同期大幅成長 86.8%；1-9 月稅後純益達 36.95 億元，年增率更達 88%。

華南金前 9 月獲利年增 187.77% 國票金前 3 季 EPS 達 1.06 元

華南金 (2880-TW) 自結 9 月稅後純益為 10.96 億元；累計前 9 月合併稅後純益為 141.84 億元，大舉年成長 187.77%，每股稅後純益為 1.08 元，每股淨值為 14.99 元。

國票金 (2889-TW) 自結 9 月稅後純益 2.24 億元，累計前 9 月純益 30.67 億元，年成長 24.34%，EPS 突破 1 元、達 1.06 元，截至 9 月底，每股淨值 13.28 元。