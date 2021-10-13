中國打壓企業恐自食惡果 女股神警告：經濟低迷顯而易見

被譽為「女股神」的方舟投資（Ark Invest）創辦人伍德（Cathie Wood）周二（12 日）警告，中國經濟放緩可能拖累大宗商品價格和經濟成長，並波及全球經濟。

伍德在一場網路研討會上表示，中國近期實施從遊戲、教育到金融公司等行業的打壓措施，增加政策失誤導致經濟急遽放緩的可能性。伍德旗下的 Ark Innovation 基金 (ARKK) 規模達 197 億美元，是美國去年表現最好的基金。

伍德說：「中國政府的打壓措施簡直是在玩火，把時間拉長半年後回顧，中國經濟成長將出現嚴重且意料之外的放緩，原因不是顯而易見嗎？」

此外伍德也重申看好電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US)，稱該公司電動車 8 月在中國市場銷售強勁，雖然銷量較去年同期減少 17%。

伍德旗下 ARK Innovation 基金去年表現優異，有部分原因也是出自於對特斯拉、Teledoc Health 等公司的鉅額投資，上述公司在疫情期間股價飆升。

然而投資人日益擔憂通膨挫傷成長股，也使 ARK Innovation 基金承受莫大壓力，今年迄今累積下跌 11.4%，而標普指數同期上漲約 17%。

ARK Innovation 基金在周二下午交易時段中上漲 1.5%，主要受惠特斯拉同日上漲 2.4% 。

宣布總部搬到佛州聖彼得堡

伍德對自己通貨緊縮的理論直言不諱，她在周二時表示公司總部從 11 月 1 日起，將從德州奧斯汀遷往佛州聖彼德斯堡（St. Petersburg）。她說聖彼得堡生活費和公司租金皆低廉，認為此舉將證明企業湧入價格較合理的城市，有助於控制通膨，因此投資人應關注的是通貨緊縮而不是通膨。

伍德表示，大家在考慮通膨時，往往都沒想到遷徙至低成本城市的混合效應。此外，儘管許多市場投資人擔心物價上漲，但伍德卻認為，隨大宗商品價格崩潰、美國稅收政策陷入僵局、創新趨勢升溫，未來將出現通貨緊縮。