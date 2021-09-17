單挑女股神！高盛推創新科技ETF 對決方舟投資

高盛 (GS-US) 週四 (16 日) 推出「高盛未來科技領袖股票 ETF (GTEK-US)」，顯然將在以創新為重點的 ETF 市場上，與女股神掌舵的方舟投資 (Ark Invest) 一較高下。

高盛這檔 ETF 為積極管理的基金，將投資於已開發市場和新興市場上市值低於 1000 億美元的上市科技公司。投資組合經理 Sung Cho 和 Brook Dane 表示，此基金是高盛為美國以外的投資者設計的策略版本，目前約管理 50 億美元資金。

他們認為投資者應該讓科技投資更多元化，並尋找能夠在未來幾年推動創新的公司。目前五大科技巨擘是市場投資焦點，蘋果 (AAPL-US)、Alphabet (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、臉書 (FB-US)，以及微軟 (MSFT-US) 總市值占 S&P 500 的 1/4。

該新基金令人聯想到方舟投資創辦人伍德 (Cathie Wood) 最廣為受歡迎的 ARK ETF，尤其是 ARK Innovation ETF (ARKK-US)，目前 ARK Innovation ETF 管理約 250 億美元的資產，但這兩種 ETF 有明顯差異。

第一，高盛新基金以中小盤股為對象，這排除了 ARK 基金中一些企業，例如 ARK 對特斯拉 (TSLA-US) 的持股近其資產 10%。高盛該基金還打算廣泛撒網，近半數持股均為美國以外企業，另外 25% 至 35% 持股是新興市場股票。

高盛資產管理公司基本股票業務共同主管 Katie Koch 表示，「許多投資者對美國成熟的大型科技公司的曝險過高。我們相信，10 年後科技授權的主宰將會與當前的平台很不一樣。我們正為客戶努力工作，試圖確定具有強勁成長率和超額回報潛力的未來技術領導者。」

該投資組合經理人表示，「未來科技領袖基金」預計投資雲端運算、線上娛樂、半導體和金融科技等領域。

針對該投資組合的成分股，該經理人舉了幾個例子。在企業軟體方面，他們舉出總部位於澳洲的工作流程管理供應商 Atlassian (TEAM-US)，以及銷售雲端企業資源規劃軟體的中國公司 Kingdee (KGDEY-US)。

在金融科技方面，他們下注 Adyen (ADYEY-US)，這是一家總部位於阿姆斯特丹的支付平台公司，另外還有為中型企業提供金融軟體的 Bill.com (BILL-US)。

其他投資包括資安軟體公司 Palo Alto Networks (PANW-US)，以及 Entegris (ENTG)-US，後者專司為半導體市場提供特種化學品和材料。