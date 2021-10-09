台積電營收飆新高、大立光法說、基本工資調漲 本周大事回顧

台積電 9 月營收出爐、達 1526.85 億元，一舉改寫歷史新高，連帶拉抬第三季營收達財測高標；大立光召開法說，第三季毛利率正式跌破 60%，也釋出高階鏡頭產品出貨遞延、缺料等影響；另外，基本工資審議委員會本周宣布，明年起每月基本工資將調升至 25250 元，調幅約 5.21%，以下是本周大事回顧：

台積電 9 月營收飆新高 Q3 衝上 4146 億元達財測高標

晶圓代工龍頭台積電周五公告 9 月營收 1526.85 億元，受惠蘋果 iPhone 新機進入拉貨旺季，營收月增 11%，年增 19.7%，首度衝破 1500 億元大關，改寫歷史新高；第三季營收也達 4146.7 億元，接近財測高標，季增 11.4%，年增 16.3%，再寫新猷。

董事長劉德音日前也接受美國時代雜誌 (TIME) 訪問，談及協助改善車用晶片短缺過程，意識到供應鏈有人在囤積晶片，因此指派團隊進行資料多重檢核，延後部分需求相對較不迫切的客戶訂單。

三星劍指台積電 2025 年 2 奈米正式投產

三星本周指出，預計將新一代的閘極全環 (Gate All Around，GAA) 電晶體架構沿用導入至 2 奈米，預計 2025 年正式投產，此次除了是三星首次對外公布 2 奈米的量產時程，也是搶在台積電 (2330-TW) 之前宣布，較勁意味相當濃厚。

英特爾求親無望 格芯正式提交 IPO 申請

晶圓代工不僅先進製程較勁意味濃厚，成熟製程競爭同樣激烈，全球第四大業者格芯周一正式提交在美掛牌上市 (IPO) 的申請，原本有意收購的英特爾確定「求親無望」，市場也解讀，由於格芯上市後可募得大筆銀彈，有助其大舉擴產，將瞄準聯電 (2303-TW)，拉大與中芯國際等後頭追兵差距。

大立光 Q3 毛利率跌破 6 成 高階鏡頭出貨遞延至明年

光學元件龍頭大立光周四召開線上法說，公布第三季財報，毛利率跌破 60% 大關，執行長林恩平指出，10 月、11 月客戶拉貨力道與 9 月持平，第四季出貨結構與稼動率，也將持平第三季，且客戶供應鏈仍受到缺料影響，因此推遲高階鏡頭產品出貨到明年。

明年基本工資調幅漲逾 5% 月薪增至 25250 元、時薪 168 元

基本工資審議委員會周五召開，經勞、資、學、政各方委員討論，獲一致結論，自 2022 年 1 月 1 日起，每月基本工資由 24000 元調整至 25250 元，調升 1250 元，調幅約為 5.21%；時薪則比照每月基本工資的調幅，由 160 元調整至 168 元。調整案將由勞動部陳報行政院核定。

台灣 9 月出口值逼近 400 億美元 10 月可望提前刷新紀錄

財政部統計處本周公布進出口統計數據，台灣不受疫情衝擊，9 月出口值 396.5 億美元，持續刷新歷史紀錄，累計前 9 月出口值 3240.7 億美元；進口部分，9 月進口值 332.1 億美元、前 9 月進口值 2763.9 億美元，預估 10 月進出口將提前刷新歷年紀錄，單月出口值上看 400 億美元。

配合央行打炒房 公股銀評估調漲第二戶房貸利率

配合中央銀行打炒房政策，公股銀行相繼調高第二戶房貸利率，包括一銀、兆豐銀與合庫銀等公股銀評估拉高第二戶的房貸利率，未來民眾想要申請第二戶房貸，利率至少 1.5% 起跳。