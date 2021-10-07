〈大立光法說〉高階鏡頭出貨遞延、庫藏股、專利戰 一文看懂七大重點

光學元件廠大立光 (3008-TW) 今 (7) 日召開線上法說會，第三季毛利率未能守住 60%，展望第四季，執行長林恩平表示，目前來看，10、11 月需求與 9 月差不多，客戶供應鏈仍受到缺料影響，因此推遲高階鏡頭產品出貨到明年，此外，庫藏股、專利戰等議題，今天也成為法人關注焦點。《鉅亨網》整理出本次法說七大重點，讓讀者一文看完快速掌握。

Q3 毛利率跌破 6 成

大立光第三季營收 119.78 億元，毛利率 59.33%，季減 0.96 個百分點，年減 6.25 個百分點，單季稅後純益 52.61 億元，季增 77.72%，年減 10.33%，每股純益 39.22 元。第三季毛利率跌破 6 成，主要原因在於出貨產品組合較差。

第四季展望

大立光第三季受惠蘋果 iPhone 13 手機鏡頭出貨，9 月營收達 41.72 億元，寫下近 8 個月以來新高。大立光預估，10、11 月拉貨動能與 9 月持平，第四季出貨結構與稼動率，也將持平第三季。

高階鏡頭

林恩平指出，今年下半年雖然有客戶將大立光高階鏡頭納入產品設計中，但在手機零組件缺料影響下，預估該款高階鏡頭產品出貨將遞延至明年，且實際出貨還得取決於客戶該款手機機種銷售狀況。

對於手機鏡頭發展趨勢，林恩平指出，目前手機感光元件朝大尺寸發展，也就是達到上億畫素，大立光的 8P 及 9P 產品將可迎合趨勢。

中國、越南產線

林恩平指出，大立光主要產線在台灣，生產不受近期中國大陸停電、限產影響，下游模組廠所受影響也不大，目前為止，受影響的客戶端只有位在越南的模組廠，因為疫情而停工。

新廠產能配置

台中新廠將於 2023 年完工投產，大立光將在該廠生產手機、車用鏡頭及音圈馬達 (VCM) 等，要看市場需求，此外，也將開發包括光學引擎及智慧安控產品，並生產加值型模組化產品。林恩平強調，開發新產品要有合理的利潤。

考慮實施庫藏股

大立光股價頻頻破底，今年以來跌幅超過 3 成，接連失去股王、股后寶座，並面臨 2000 元保衛戰，不過，公司現金水位還是很高，法人關注是否考慮派發更多股利或祭出庫藏股，對此，林恩平罕見表態，這部分也是有在考慮。

專利戰當武器

林恩平會中分享，大立光 4 年前設計一款 6P 規格的產品，現在還在交貨，因為客戶找不到第二家供應商，儘管客戶之後放低規格，競爭對手仍無法跟上，直至今年第三季，新機規格較低，競爭對手才跟上，並拿下全系列產品供應，讓大立光毛利率下滑。

大立光在高階鏡頭技術握有相當多的專利，林恩平表示，專利不是用來保護，而是用來當作武器攻擊，並預告「該用的時侯就要用，應該快看到了。」

