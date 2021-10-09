〈美股盤後〉9 月非農就業數據大爆冷 美股震盪收黑

週五 (8 日) 美國 9 月非農就業數據再度大爆冷僅增 19.4 萬人，遠遜於預期，顯示新冠疫情和缺工問題持續對美國經濟復甦構成壓力，10 年美債殖利率自 6 月首次觸及 1.6% 以上，美股陷入混亂，四大指數震盪收黑。

本週華爾街關注美中談判、能源價格飆升、通膨和債務上限談判，週四參議院達成短期提高債務上限的協議，促使標普和道瓊本週漲幅分別約為 0.8% 和 1.2%，那指週線收紅 0.1%。

政經消息方面，經濟合作暨發展組織 (OECD) 週五宣布，全球最低企業稅率 (15%) 的協議已達成，獲得 136 個國家支持，極具里程碑意義，目前僅肯亞、奈及利亞、巴基斯坦和斯里蘭卡尚未支持該協議。

地緣政治消息方面，美國官員透露，美國代表團將於本週末杜哈會見塔利班高層官員，這是自美國撤軍、阿富汗變天以來首次舉行的高層面對面會談。阿富汗什葉派清真寺週五發生大爆炸，約有上百人喪生，極端組織伊斯蘭國 (ＩＳ) 分支呼羅珊伊斯蘭國 (ＩＳＩＳ－Ｋ) 宣稱犯案。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.17 億例，死亡數突破 451 萬例。美國累計確診超過 3911 萬例，累計死亡數超過 63.9 萬。印度累計確診超過 3276 萬例，巴西累計確診 2075 萬例。

週五 (8 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 8.69 點，或 0.03%，收 34,746.25 點。

那斯達克指數下跌 74.48 點，或 0.51%，收 14,579.54 點。

標普 500 指數下跌 8.42 點，或 0.19%，收 4,391.34 點。

費城半導體指數下跌 28.2 點，或 0.86%，收 3,246.3 點。

標普 11 大板塊僅能源、金融收紅，房地產和公用事業表現最差。(圖片：finviz) 標普 11 大板塊，房地產和公用事業表現最差。(圖片：finviz)

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