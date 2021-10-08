〈美股早盤〉9月非農爆冷不及預期一半 美股開平後走勢震盪

儘管美國參議院就債務上限達成短期協議，在公布遠遜預期的 9 月非農後，美股周五 (8 日) 開平後走勢震盪。截稿前，道瓊工業指數和那斯達克綜合指數均小跌不到 1%，標普 500 指數漲 1%，費半跌 0.3％。

美國國會周四就舉債上限的短期解決方案達成共識，參議院兩黨同意將聯邦債務限額提高 4,800 億美元，並將國家借貸期限延至 12 月 3 日，債務違約危機暫時得以緩解。

然而，美國公布 9 月非農就業卻意外遜於市場預期，雖然失業率降至 4.8%，創近 4 年新低，新增就業僅 19.4 萬人，增幅為今年以來最小，勞動參與率也小跌至 61.6%。

公布令人失望的非農報告後，美元下跌，金價短線急拉，10 年期美債殖利率幾乎沒有變化。

疲軟的就業數據代表 Fed 可能推延縮減購債的時間點，緩解了市場對於取消貨幣刺激的擔憂，臉書 (FB-US)、蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 等科技股開盤小漲。

截至台北時間周五 (8 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 22.55 點或 - 0.06%，暫報 34732.39 點

那斯達克綜合指數下跌 10.99 點或 - 0.07%，暫報 14643.35 點

標普 500 指數上漲 4.59 點或 0.10%，暫報 4404.35 點

費半下跌 10.88 點或 - 0.33%，暫報 3263.60 點

台積電 ADR 下跌 0.58% 至每股 110.19 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.587%

紐約輕原油上漲 1.49％ 至每桶 79.47 美元

布蘭特原油上漲 1.16% 至每桶 82.90 美元

黃金上漲 1.26% 至每盎司 1781.40 美元

美元指數下跌至 94.04

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 0.57％，至 789.09 美元。

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 宣布將特斯拉總部自加州帕羅奧圖 (Palo Alto)，遷往德州奧斯汀 (Austin)，且計畫讓位於加州費里蒙 (Fremont) 和內華達州的工廠增產 50%。

Quidel(QDEL-US) 早盤上漲 6.67％，至 145.30 美元。

美國快篩試劑供應商 Quidel 公布初步財報，預計第 3 季營收將增長 6% 至 7%，介於 5.05 億至 5.1 億美元，遠高於分析師預期。

輝瑞 (PFE-US) 早盤下跌 0.12％，至 42.69 美元；BioNTech(BNTX-US) 上漲 3.23％，至 254.54 美元。

兩家公司周四宣布已就 5 至 11 歲兒童使用疫苗，向美國食品藥物監管局 (FDA) 提出緊急使用授權 (EUA) 申請，一旦獲得批准，近 2,800 萬兒童可望受惠。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月新增非農就業 19.4 萬人，預期 50.0 萬人，前值自 23.5 萬人上修至 36.6 萬人

美國 9 月失業率報 4.8％，預期 5.0%，前值 5.2%

美國 9 月勞動參與率報 61.6％，前值 61.7%

美國 9 月平均每小時薪資年增率報 4.6％，預期 4.6%，前值 4.3%

美國 9 月平均每小時薪資月增率報 0.6％，預期 0.4%，前值 0.6%

美國 9 月平均每周工時報 34.8 小時，預期 34.7 小時，前值 34.7 小時

美國 9 月非農就業增幅創下今年以來最低 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

發布非農前夕，Swissquote 分析師 Ipek Ozkardeskaya 表示，只有低得驚人的數據才可能使 Fed 立場轉向，例如低於 10 萬，即不繼續推進可能的縮減購債計劃。

Amundi 多元資產基金解決方案主管 John O’Toole 認為，目前看到的所有修正均吸引投資人進場，只要跌幅介於 1% 至 3%，投資人都可能重新入場，股市反彈可能持續一段時間。