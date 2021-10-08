樺漢9月、Q3營收同創高 全年獲利將達標

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 今 (8) 日公告 9 月營收 91.32 億元，月增 24.1%、年增 20.1%；第三季營收 234.44 億元，季增 2.8%、年增 10.9%；前三季營收 664.41 億元，年增 15.4%，各項營收均來到歷史新高；公司看好，第四季進入旺季、各事業訂單能見度佳，全年獲利雙位數成長將達標。

樺漢表示，受惠智能零售與娛樂博弈客戶需求，加上缺料狀況緩解，部分遞延訂單逐步出貨，工業物聯網與嵌入式科技產品出貨暢旺，設計製造事業呈現高成長，也推升 9 月及第三季營收向上。

展望第四季，樺漢認為，進入工業電腦產業旺季，自助結帳機、公益彩票機、智能博奕機等需求延續、歐美客戶加大拉貨力道，以及共同開發新品與服務平台合作，製造設計訂單能見度佳，加上品牌通路、系統整合在手訂單持續創新高，樺漢看好，全年獲利將達到到年增雙位數的目標。

樺漢原訂辦理發行現增 5000 張，以及發行國內第四次可轉債 10 億元，但公司今日公告，考量自申報生效後，受全球新冠肺炎疫情影響以及國際政經情勢變化等外在因素影響，致資本市場行情變化不定，為尋求最佳發行時點並順利完成資金募集，以維護股東及投資人權益，因此向金融監督管理委員會申請延長募集期間三個月。

經金管會准予備查在案後，樺漢現增以及可轉債募集期限延長至明年 1 月 11 日，而相關資金用途包含償還銀行借款及充實營運資金。