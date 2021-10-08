WGC：9月全球黃金ETF淨流出15.2噸 連二個月流出

根據世界黃金協會 (WGC) 最新發布的數據顯示，9 月全球黃金 ETF 淨流出 15.2 噸，連續第二個月出現淨流出。北美及歐洲市場的資金外流，抵銷了亞洲地區的資金流入。

報告中顯示，全球黃金 ETF 在 9 月淨流出達到 15.2 噸，約為 8.3 億美元，9 月底總規模降至 3,592 噸，創下 4 月以來的新低。

全球黃金 ETF 的淨流出主要來自歐洲地區，在 9 月份淨流出 11.5 噸黃金，北美市場則是淨流出 6.6 噸。分析師指出，貨幣政策的轉變正在促使投資者逃離黃金市場。

分析師表示，歐洲和北美兩個地區的資金流出，主要是由於央行宣布未來將收緊貨幣政策，歐洲央行將在未來一個季度中削減緊急購債計劃規模，而美聯準會 (Fed) 也暗示在第四季縮表，並對明年加息的預期也更高。

WGC 董事總經理兼 ETF 研究主管 Adam Perlaky 表示，由於歐洲央行和 Fed 的重大經濟政策變化，債券殖利率在第三季升至新高水平。此外，美元升值也對黃金帶來壓力，金價未能從通膨擔憂及市場謹慎態度中獲得支撐，使得歐洲和北美地區出現大量資金流出。

但 Perlaky 也表示，黃金仍然在投資組合中發揮重要作用，尤其是在市場波動加劇的情況下。

WGC 表示，上個月出現資金流入的地區是亞洲。亞洲 ETF 的淨流入為 2.4 噸。分析師表示，由於恆大債務危機震撼股市，黃金受益於不確定性增加。此外，印度黃金 ETF 的持有量升至 2013 年以來的新高水平。

道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略師 Daniel Ghali 表示，在市場擔憂停滯型通膨，並且低利率的情況下，黃金仍然無法吸引到足夠的買進來維持價格，使得黃金多頭面臨危機。

外匯經紀商 Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示，儘管近期對美國股市持謹慎態度的呼聲越來越高，但仍無法轉化為推升黃金價格的動力。