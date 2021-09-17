美國經濟前景改善 黃金價格恐續跌

據報導，Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 表示，在週四發布的美國零售銷售數據優於預期之後，市場預期美聯準會 (Fed) 立場將轉鷹，黃金因而大跌 40 美元。Streible 認為，黃金將更難吸引買盤，使黃金多頭面臨危機。

美國 8 月零售銷售數據超出市場預期，繼 7 月份下跌 1.8% 後，再度增長 0.7%，好於市場普遍預期的下跌 0.8%。

Streible 表示，黃金遭到拋售主要是由於零售銷售數據強勁。零售業是衡量美國經濟實力的其中一個部分。Streible 認為，零售業走強可能意味著 Fed 的立場在未來會更加鷹派。金價下跌超過 40 美元至每盎司 1,750 美元附近。

道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略師 Daniel Ghali 表示，在市場擔憂停滯型通膨，並且低利率的情況下，黃金仍然無法吸引到足夠的買進來維持價格，使得黃金多頭面臨危機。

外匯經紀商 Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示，在過去的 2 週，儘管對美國股市持謹慎態度的呼聲越來越高，但仍無法轉化為推升黃金價格的動力。他指出，黃金目前已跌至危險區域，金價在每盎司 1750 美元時是一個關鍵的分界點，若是失守的話，很容易進一步跌至每盎司 1,700 美元。

根據世界黃金協會 (WGC) 日前公布的數據顯示，8 月全球黃金 ETF 轉為淨流出，全球黃金 ETF 淨流出了 22.4 噸，約為 130 億美元，中止了連續 3 個月的淨流入，北美是最主要的流出地區。