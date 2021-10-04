中國能源轉型勢在必行 三大產業搭成長趨勢

中國今年加強落實能耗雙控政策，凱基投顧今 (4) 日對此指出，此項政策對台廠電子供應鏈將有短期衝擊，但也顯示中國能源轉型勢在必行，預料將帶來綠能發電、電動車和儲能等產業長期商機。

中國祭出能耗雙控政策，地方政府加強監管，尤其廣東和江蘇無預警限電，影響範圍已開始擴散。

凱基投顧分析，對整體產業的短期影響有四大重點需注意，(1) 高耗能產業將因減產導致報價調漲，而調漲足以彌補減產損失，台廠的塑化、鋼鐵和造紙將受惠。

(2) 電子供應鏈將受短期停工衝擊，包括零組件、PCB、被動元件、散熱、電源等業者，實際影響需視限電政策時程、業者本身庫存和產能調配的因應策略而定。

(3) 主要產能在中國外的銅箔業者，有潛在轉單題材。

(4) 對水泥、成衣、製鞋等傳統產業的台廠影響，則偏中性看待。

凱基投顧指出， 能耗雙控長期也將有結構性影響，預料中國製造業將加速外移至東南亞或返回台灣，延續美中貿易戰後的全球供應鏈重組趨勢，提早布局東南亞的廠商將優先受惠。

而塑化、鋼鐵和造紙等高耗能產業將受到長期減產限制，導致供需長期扭曲並支持報價欲小不易。

值得留意的是，中國為達到 2060 年碳中和目標，綠能發電、電動車、儲能產業迎來長線商機。