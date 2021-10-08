三星初步財報出爐 記憶體、手機業務助攻 Q3營益成長28%創3年新高

三星電子周五 (8 日) 公布 2021 年第三季初步財報，受記憶體價格上漲、折疊手機暢銷以及蘋果新機面板訂單推動，第三季營業利益成長 28%，攀抵三年新高。

三星第三季營收估計為 73 兆韓元，年增 9%，營業利益為 15.8 兆韓元 (約合 133 億美元)，略低於 Refinitiv 統計分析師預期的 16.1 兆韓元，但仍是 2018 年第三季以來的最高單季表現。

三星預計將於本月 28 日公布第三季完整財報。

Cape 投資證券分析師 Park Sung-soon 表示，半導體業務受惠於記憶體報價和出貨量提升，以及晶圓代工獲利能力大幅上升，該部門營業利益將較去年同期成長約 79%。半導體業務佔三星今年上半年營業利益的一半左右。

手機業務方面，分析師表示，預估新款旗艦機一個月內的銷量為 200 萬部，表明其折疊手機的需求與去年相比增加。

此外，作為蘋果面板製造商，三星面板部門第三季有望繳出好成績，分析師表示，在 9 月底 iPhone 13 推出前，大客戶蘋果有增加面板的訂單。

展望未來，分析師預估，三星第四季營業利益預計持平或略低於第三季，隨著全球經濟重啟，記憶體報價第四季將開始下滑，而手機出貨量也可能下降。

不過，三星的晶圓代工業務有望成為明年的一個亮點，該公司周四宣布計劃於 2022 年上半年開始生產 3 奈米製程晶片，並於 2025 年導入 2 奈米製程，與龍頭台積電 (2330-TW) 一較高下。