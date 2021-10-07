彭博：拜登政府要求晶片公司交數據 遭全球大廠回絕

美國拜登政府想解決全球晶片供應問題，施壓全球大廠提供數據，但已經全面遭到拒絕，這使得解決這一瓶頸的嘗試將變得更加複雜。

美要求廠商「自願」交數據

據《彭博》報導，美國商務部上月底要求半導體供應鏈企業在 11 月 8 日前填寫一項問卷，以收集有關晶片持續短缺的資料。雖然這項要求為自願性質，但商務部長 Gina Raimondo 同時表明，如果他們不回應，白宮可能會援引《國防生產法》或其他工具來強迫他們行動。

台灣及南韓的態度尤為重要。特別是目前晶圓代工方面，台積電 (2330-TW) 掌控了半壁江山，這促使英特爾 (INTC-US) 等競爭對手呼籲增加國內投資，美國、歐盟、日本和北京政府，均考慮加強支持自家晶片產業。

台積電法務長方淑華周三回應，「台積電絕對不會交出敏感信息，尤其是客戶數據」。台積電前 5 大客戶中，有 3 家是美國企業，其中最大的是蘋果 (AAPL-US)，約占台積電總銷售額的四分之一，「台積電仍在評估如何應對。」

另一家台灣廠商聯電 (2303-TW) 拒絕評論，但財務長劉啟東告訴《彭博》，公司將保護客戶的非公開訊息。

南韓政府發聲明關切

南韓對此事更是反應激烈。南韓產業通商資源部周三發布了一份聲明，對美國要求所涉及的範圍表示關切。韓媒《中央日報》援引當地晶片製造商的說法，表明美國的要求難以滿足。

美國在此事上的努力未見到成果，短缺的情況仍在惡化。根據 Susquehanna Financial Group 的研究顯示，今年 9 月，晶片訂單下單和交貨之間的交貨期又拉長了 5 天，平均提高至 21.7 周。

在美國的調查問卷中，晶片製造商被要求對庫存、積壓、交貨時間、採購做法以及他們為增加產量所做的工作，均發表評論。美國商務部還要求提供每種產品的頂級客戶的資訊。

台積電：已做許多協助

方淑華指出，如果美國希望解決供應鏈問題，公司會看看如何最好地提供幫助。台積電已經做了很多努力，包括增加汽車晶片的產量，並在一定程度上，將汽車客戶列為優先。

(本文不開放合作夥伴轉載)