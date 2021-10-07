〈大立光法說〉10、11月拉貨持平9月 本季出貨結構及產能利用率與Q3相當

光學元件廠大立光 (3008-TW) 今 (7) 日召開線上法說，執行長林恩平指出，10 月、11 月客戶拉貨力道與 9 月持平，第四季出貨結構與稼動率，也將持平第三季。

大立光第三季受惠蘋果 iPhone 13 手機鏡頭出貨，9 月營收達 41.72 億元，寫下近 8 個月以來新高。

林恩平指出，大立光主要產線在台灣，生產不受近期中國大陸停電、限產影響，下游模組廠所受影響也不大，到目前爲止，受影響的客戶端只有位在越南的模組廠，受到疫情影響而停工。

林恩平指出，今年下半年雖然有客戶將大立光高階鏡頭納入產品設計中，但在手機零組件缺料影響下，預估該款高階鏡頭產品出貨將遞延至明年，且實際出貨還得取決於客戶該款手機機種銷售狀況。

對於手機鏡頭發展趨勢，林恩平指出，目前手機感光元件朝大呎吋發展，也就是達到上億畫素，大立光的 8P 及 9P 產品將可迎合趨勢。

至於 2023 年完成的台中新廠，大立光將在該廠生產手機、車用鏡頭及音圈馬達 (VCM) ，林恩平今天也指出，將開發包括光學引擎及智慧安控產品，並生產加值型模組化產品。

林恩平說，開發新產品必須符合兩大條件，第一是要大立光會做的產品，同時，產品也要有合理的利潤。

大立光第三季營收 119.78 億元，毛利率爲 59.33%，季減 0.96 個百分點，年減 6.25 個百分點，單季稅後純益 52.61 億元，季增 77.72%，年減 10.33%，每股純益 39.22 元。毛利率下滑主要在於出貨結構較差的影響。

大立光第三季 2000 萬畫素以上產品約占營收 10-20％，1000 萬畫素以上產品約占 40-50％，800 萬畫素以上產品佔比 0-10%，其他產品約占 30-40％。大立光答覆詢問時指出，占營收比重 30-40% 的其他產品所指的就是 500 萬畫素以下的低規產品。