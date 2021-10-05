仍受缺料影響 大立光9月營收41.72億元月增近4% 10月估持平

光學元件廠大立光 (3008-TW) 受手機零組件缺料干擾，今 (5) 日公布 9 月營收小幅回升至 41.72 億元，月增 3.99%，爲 8 個月來新高，年減 18.59 %，第三季營收為 119.78 億元，季增 18.44%，年減 19%，前 9 月營收 339.11 億元，年減 16.58%，大立光預估，10 月營收約可維持在 9 月的水準。

大立光 9 月受手機產業供應鏈不平衡狀況延續，仍有部分零組件缺料，營收較去年同期下滑，由目前接單狀況來 看，客戶端需求也明顯不振。大立光將在 10 月 7 日由執行長林恩平主持召開線上法說， 將提出第四季的展望

大立光 9 月出貨以 1000 萬畫素產品為多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 40-50 %，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比 10-20%，其他產品占比在 20- 30%。

就大立光今年各季營收走勢來看，第二季營收 101.13 億元，是大立光今年營收最低的一季，第三季回升速度仍緩慢。

大立光 2021 年第二季稅後純益 29.59 億元，每股純益 22.07 元；上半年稅後純益為 82.75 億元，年減 29.33%，每股純益 61.69 元。