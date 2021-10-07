鋰價暴衝澆不熄中企熱情 分析師：併購潮才剛開始

需求暢旺加上供給受限，鋰價近來飆漲，卻並未澆熄產業併購熱潮，以中國企業最熱衷，分析師預估該產業將出現小規模整併。

鋰礦產業最近幾個月來併購消息不斷，包括最近全球最大電池製造商寧德時代提出高於贛鋒鋰業的報價，以收購加拿大 Millennial Lithium 公司，後者在阿根廷擁有鋰礦資產。業界顧問、投資銀行界和分析師認為，寧德和贛鋒競購象徵鋰業的併購熱潮才剛開始。

由於供給短缺、需求穩定，中國碳酸鋰報價價格過去一年翻漲為五倍，創歷史新高，運往海外的中國鋰礦報價同一時間也上漲，但因為沒有現貨交易，漲幅沒有國內劇烈。

全球電池供應商正想方設法確保未來科技使用的關鍵金屬供給無虞，包括鋰、銅和鎳，中國企業為了在電動車領域稱霸，確保南美鋰礦供給的態度最積極。

舉例來說，贛鋒鋰業已在阿根廷、澳洲和中國設置營運據點，今年 8 月還買下墨西哥 Bacanora Lithium 公司。此外，寧德時代原本就持有 Neo Lithium 公司股票，後者在阿根廷也有開採計畫，甚至可能和洛陽钼業聯合競購。

Nova Scotia 全球礦業部門主管 Matthew Hindxu 預期，中國將繼續積極購買鋰礦資產，鋰礦產業將出現小規模整併，未來也將看到電動車製造商和策略合作夥伴聯手，布局礦業，「換句話說，鋰礦產業的整併潮將由好幾家不同企業推動。」