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亞馬遜電玩串流影片網站Twitch遭駭 未來產品計畫外洩

亞馬遜電玩串流影片網站Twitch遭駭 未來產品計畫外洩 (圖片:AFP)
亞馬遜電玩串流影片網站Twitch遭駭 未來產品計畫外洩 (圖片:AFP)

亞馬遜 (AMZN-US) 的影片串流服務 Twitch 週三遭駭客攻擊，包括向創作者付款的詳細資訊。Twitch 的用戶憑證，以及 Amazon Game Studios 尚未發布的產品資訊均遭外洩。

匿名駭客表示，他們發布這些資訊是為了「促進線上串流影視世界更多破壞和競爭」，並在匿名網路論壇 4chan 上免費提供多達 125GB 的外洩資料下載，包括 Twitch 的原始碼在內，還發文稱 Twitch 社區是「令人作嘔的有毒污水池」。

Twitch 已在推特上發文證實此件駭客攻擊，但尚未公布駭客攻擊範圍和資料外洩規模。

外媒報導，駭客還把首批公布的 Twitch 資料命名為 Part one，暗指手上可能還握有更多外洩資料。

推特表示：「我們可確認發生這樣的違規行為。我們的團隊正緊急努力了解此情況的嚴重程度，我們將在有更新資訊時立即更新，感謝您的包容。」

根據 4chan 的發文，外洩的資料中提到 Amazon Game Studio 計畫為電腦遊戲推出線上商店，可能與產業領導者 Steam 競爭市場，另外還有尚未發表的遊戲串流平臺 Vapor。

由於駭客所釋出的資料也包含 Twitch 的用戶憑證，《Video Games Chronicle》建議 Twitch 用戶最好啟用雙因素認證來確保帳號安全。

亞馬遜 2014 年以近 10 億美元買下 Twitch ，該網站主打電玩遊戲愛好者的影片和直播。Amazon Game Studios 代表沒有回應置評請求。

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