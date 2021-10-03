比特幣告別9月低潮 樂觀投資者期待重演10月上漲

在經歷了一個恐怖的 9 月份之後，比特幣在 10 月價格反彈，率先逼近重要的 5 萬美元心理關卡。其他幣種漲勢更為凶猛，以太幣一度突破 3400 美元大關。

截至台北時間周日 (3 日) 上午 8:40，比特幣價格報 47608 美元，較周五低點上漲逾 4600 美元，以太幣來到 3380 美元，稍早時一度衝上 3460 美元，整體加密貨幣市值增加 2 兆美元。

比特幣走勢 (圖表取自 coindesk)

這是過去 4 個星期以來數位貨幣的最高價，此前多則利空在 9 月打擊消費者信心，並引發了大規模拋售。

CoinDCX 研究團隊表示，儘管早些時候中國監管收緊導致價格暴跌，但加密貨幣繼續蓬勃發展，而不斷變化的市場，凸顯了加密貨幣的波動性及其持續增長。

在薩爾瓦多於 9 月初改用比特幣作為法定貨幣之前，比特幣價格出現一波回升，但此後急速下跌。至 9 月中旬，中國房地產開發商恒大危機檯面化，比特幣再次受到打擊，暴跌至 42000 美元。

至 9 月下旬，中國央行宣布任何涉及加密貨幣的交易都是非法的，致比特幣遭受第三重打擊，在恐慌高峰時退守至 40000 美元。

一些分析師表示，傳統上 10 月是數位商品看漲的月份，而 9 月是這一行業看跌的時期。在網上，一些人將這種上升稱為「Shocktober」。

另一些人認為，上周五聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 的談話，激勵了市場。他告訴國會，央行「無意」追隨中國腳步，禁止加密貨幣，儘管他們確實補充說這些代幣確實需要更多的監管。

另外薩爾瓦多表示，已經開始試驗以火山的地熱能開採比特幣。