10月投資展望 你一定要注意這幾件事

(一) 台幣今年以來數度成為全球最強貨幣，因台股金融市場今年為國際機構法人熱錢所青睞對象，但熱錢效應乃能載舟亦能覆舟，從今年常態成交量 5000-6000 億元量縮至 2500-3500 億元即可見。美元指數、台幣匯率牽動著市場敏感神經外，美國債務上限，以及通膨與勞動參與率不足等，皆形成短線與中線市場面與基本面隱憂，不得不密切觀察。

(二) 歐美減債，導致資金收斂效應，加上全球經濟成長趨緩等因素。技術面上，10 月台股大盤仍存在受制季線壓力，與回測 8 月波段低點 16248 附近的風險。

觀察重點在美國減債動作與升息預期發展與金融市場對應的反應。

(三)9 月底時美聯準會（Fed）主席鮑爾表示，供應瓶頸延續的時間比預期長，預期通膨壓力在未來幾個月仍會居高不下，之後才會逐漸減緩。鮑爾表示：如果持續較高的通膨成為重大疑慮，我們肯定會有作為，並動用相關工具，以確保通膨維持在符合我們目標的水準內。

十月，光輝十月? 回到操作上，首先心態上得先要調整。因為，美元指數或許還會創高，美債利率或許還會飆升，通膨疑慮還會頻繁出現，外資也還會持續做被動式調整，利空出不盡，也不會有絕對的最佳買點。你需要的是去適應，而不是設法去避開。在第四季想獲利，10 月一開始，請先學會「與利空共存」。

在 M 型化行情下，你需要注意的是：台積電漲價 - MCU、記憶體、DD。I

MCU 人氣股 - 新唐 (4919-TW)：

市場擔心晶圓代工的漲價將侵蝕 IC 設計廠商的毛利率的議題，新唐從高檔 175 元快速拉回至 119 附近。目前對新唐下半年看法正面，下半年市況不至於反轉，其中以車用相關晶片供應最為緊俏，股價或許有更低，但此階段離底部也不遠了。

記憶體人氣股 - 華邦電 (2344-TW)：

近來因廠商增產、缺貨情況減退，DRAM 現貨市場自 6 月中旬以來持續緩跌的格局，目前現貨價格已跌到低於合約價，恐怕拖累第 4 季合約價。近期或有反彈，但上漲力道有限。

DDI 人氣股 - 敦泰 (3545-TW)：

營收雖增但獲利卻持續衰退，顯示驅動 IC 廠出貨量雖然持續增加，但單價無法維持高檔的狀況。且股價是反應未來，雖 7-8 月營收人持續創新高，但未來股價目前就不受買盤青睞。近期或有反彈，但上漲力道有限!!!

中國限電 - 注意 ABF 載板、CCL 銅基板、PCB 電路板。

人氣股 - 金像電 (2368-TW)：

PCB 中國江蘇產能佔 74.4%，工廠因電停工、但非全面停工、是輪流停工。主要影響 NB、消費型產品及中低階伺服器等… 但台灣廠支援大陸產能不足，相互支援，將影響降至最低。股價近期雖有影響，但短空長多!!!

人氣股 - 南電 (8046-TW)：

PCB 中國江蘇產能佔 40%，ABF 載板產能佔 9%。江蘇廠目前降載生產到 9 月 30 日，因目前載板產能滿載，PCB 類在台灣廠區無產能，因此其餘廠區較難支援生產，影響較大會再 PCB 生產這塊。依據目前廠房及客戶規劃，到今年底前供需均持續緊張，且明年將更吃緊，不論是現有產能以及新規劃產能，皆已被客戶預定光。預計一直到 2023 年仍供不應求。股價近期雖有影響，但短空長多。

人氣股 - 聯茂 (6213-TW)：

CCL 銅箔基板中國江蘇產能佔 82%，目前停工至 9 月 30 日。東莞廠及無錫廠區生產也遭當地限電波及，讓傳統旺季蒙上陰影，預估將調他廠支援。但高階 CCL 需求不斷增加，長期營收成長維持積極看法。股價近期雖有影響，但短空長多。

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險