IIF：恒大債務危機影響 9月中國債市出現81億美元流出

根據國際金融協會 (IIF) 的數據顯示，受到中國恒大債務危機的影響，9 月份中國債市出現了 6 個月以來的最大規模的流出，但是，受惠於新興市場各地大量發行新債，使得整體外資流入規模創下 6 月以來新高。

數據顯示，9 月外資淨流入新興市場有價證券的淨額達到 262 億美元，有 343 億美元流向中國以外的市場，而中國債券市場則出現 81 億美元流出。

IIF 經濟學家 Jonathan Fortun 在報告中表示，9 月新興市場硬通貨主權債券的發行量偏高，達到約 240 億美元，有助於提升整體資金的流入表現。

另一方面，在 9 月份，中國股市則吸引了 14 億美元的外國投資，其他新興市場股市則是出現 22 億美元的流入。

IIF 的數據顯示，中國股市的資金流入創下 3 月以來的新低，也低於過去 12 個月平均每月 70 億美元的流入。

外資對於中國市場的憂慮，有部分原因在於房地產開發商恒大的債務危機，該集團共負債超過 3000 億美元，相關問題也可能會在中國擴散。

另外，外資也擔憂，中國另一家地產開發商花樣年控股集團在週一未能如期償還 2.06 億美元的債務，表明出相關問題似乎正在整個中國房地產業蔓延。