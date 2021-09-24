全球殭屍企業大幅增加 房地產業占比最高

根據諮詢公司 Kearney 一項研究顯示，全球的「殭屍企業」正在大幅度的增加，其中房地產業公司的佔比最高。

報告中指出，全球殭屍企業在過去 10 年中增長了 9%，部分原因是各國實行的寬鬆貨幣政策使他們能夠繼續延期債務。

新冠肺炎疫情的爆發，更加速了殭屍企業的數量，有許多的公司在經濟萎縮之際關閉，導致部分企業承擔了不可持續的債務危機，並轉向尋求政府當局的豁免。

經合組織 OECD 將殭屍企業定義為，已經上市超過 10 年，且連續 3 年無法從營收來支付債息，有些甚至無法償還貸款本金。

Kearney 針對 152 個國家 67,000 家上市公司的記錄進行調查，報告中發現，有 7.4% 的房地產公司是殭屍企業，5.9% 是醫療保健企業，5.5% 是電信和媒體公司，5.1% 是旅遊業公司。

報告中也表示，在零售業中，線上零售公司的殭屍企業比例略高於實體零售業，可能是由於線上參與者的盈利能力較低。

國際清算銀行 (BIS) 先前也曾表示，去年疫情全球政府提供大量信用支持，使企業能延後破產風險，但若經濟復甦持續緩慢，有可能使更多疫情受災產業的公司成為殭屍企業。

BIS 表示，某些產業營運槓桿大幅提高、獲利預測依然疲軟，顯示對於一些公司而言，聯準會與政府擴大信貸規模僅會延後破產，無法從破產風險中全身而退。