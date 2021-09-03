宏捷科下半年逐季創高 外資重申買進目標價喊上210元新高

砷化鎵晶圓代工廠宏捷科 (8086-TW) 受惠新產能開出、漲價效應延續下，8 月營收續創單月歷史新高，美系外資出具最新報告，看好宏捷科持續受惠手機 PA 需求、新產能開出，營運規模將進一步擴大，第四季也可望打入高通 (QCOM-US) 供應鏈，重申買進評等，目標價也首度喊破 200 元，上看 210 元。

美系外資指出，宏捷科 8 月持續受惠 4G、5G 手機 PA、WiFi 6、物聯網應用 (Cat.1 PA) 等需求強勁，僅 WiFi 主要客戶立積 (4968-TW) 下半年成長放緩，但中長期而言，WiFi 6 滲透率持續快速提升。

美系外資預期，下半年進入手機新機發表旺季，宏捷科 PA 需求可望維持高檔，估第三季營收將突破 12 億元大關，季增逾 1 成，隨著新產能逐步開出，加上調整低毛利產品比重，第四季季增幅可望再擴大至 25%，下半年營收將逐季改寫歷史新高。

另一方面，美系外資也看好，宏捷科下半年除有新產能開出外，也可望進一步打入高通供應鏈，預期第四季完成驗證後小量出貨，明年進一步量產，成為未來營運主力動能之一。

美系外資維持對宏捷科買進評等，目標價則從 190 元上調至 210 元，也創下新高。

宏捷科 8 月營收在新產能開出挹注下，單月營收續站穩 4 億元大關，達 4.28 億元，月增 3.98%、年增 49.6%，續創歷史新高紀錄，累計今年前 8 個月營收達 30.57 億元、年增 37.6%。