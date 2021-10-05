亞泰影像Q3營收11.8億元創高 年增近10%

亞光旗下亞泰影像 (4974-TW) 今 (5) 日公布 9 月營收達 3.51 億元，月減 16.13%，年減 3.36%，第三季營收 11.847 億元改寫新高，季增 11.04%，年增 9.68%，為連 6 季站穩 10 億元之上，前 9 月營收 32.71 億元，年增 13.33%。

亞泰影像上半年稅後純益 2.16 億元，創歷年同期新高，年增 13%，每股純益已達 2.98 元。

亞泰影像估下半年營收將優於上半年，目前手中訂單滿載，下半年樂觀，估比上半年好，公司也持續擴產，新產能將在 9 月開出，年產能將增至 3800 萬套；2021 全年營收有機會再創歷年新高。

亞泰影像為全球第二大影像感測器模組廠，產品具備掃描、辨識、檢查及儲存傳訊功能，廣泛應用於多功能事務機、掃瞄器、影印機及儲存傳訊裝置，其中以多功能事務機及掃瞄器居多，目前全球前五大多功能事務機品牌中，亞泰影像囊括四家。

亞泰影像今年預計將投資擴充深圳廠新產能，第三季起陸續投產，產能將增 10-15%，彩色感測模組年產能將由 3200 萬套一舉提升到 3800 萬套，亞泰影像產能分布在緬甸及中國深圳，緬甸眉苗廠在多次擴充後，產能已達每月 130 萬套，今年亞泰影像產能擴充重點在中國深圳廠。