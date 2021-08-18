穩懋路竹新廠進度符預期 估2024年貢獻營運

砷化鎵晶圓代工大廠穩懋 (3105-TW) 今 (18) 日受邀櫃買中心舉辦業績發表會，市場關注穩懋高雄新廠進度，穩懋總管理服務處總經理陳舜平表示，高雄路竹廠進度符合預期，工程並未受缺工、缺料影響，但考量新廠仍須經過客戶認證，預估 2024 年才會有具體營收貢獻，與先前看法一致。

陳舜平指出，南科路竹園區新廠目前進入初步建置作業，整體面積超過既有華亞科技園區、龜山等地的三個廠區，不過評估建廠完成時間，加上全新廠房、製程須跟客戶進行重新認證，預期高雄廠實際加入營運將落在三年後，現階段工程進度則未受缺工、缺料影響而遞延。

穩懋目前月產能已可達約 4.1 萬片，今年不會有新產能開出，但將著重龜山 C 廠無塵室擴充，將視客戶需求再規劃擴充新產能。

營運方面，穩懋看好進入第三季傳統旺季，PA 需求成長可期，加上基礎建設回溫，維持對第三季營收將季增 7-9% 看法，可望達約 65-67 億元，毛利率則維持 34-36% 區間，但在稼動率、營收規模提升下，毛利率可望再優於第二季的 35.7%，達預估區間上緣。

展望未來產業趨勢，穩懋發言人曾經洲表示，穩懋位居全球砷化鎵代工龍頭，去年更拿下全球 79.2% 市占，將持續與客戶配合，也看好未來成長動能來自 5G/WiFi/IoT、基礎建設、光學裝置，其中，5G 在 2019-2020 年處於商用建置期，預期 2021-2025 年將進入需求爆發期。