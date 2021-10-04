供應鏈瓶頸仍在 年底聖誕購物季恐面臨風險

在今年年初，市場期望在 2020 年困擾全球的供應鏈瓶頸能夠在今年解除，但是，隨著時序進入年底，有越來越多的跡象表明，供應鏈危機可能只會變得更糟，並可能對年底假期造成威脅。

報導指出，10 月初零售航運業通常會進入所謂的「高峰期」，但是如今該產業已經處於各種形式的恐慌之中。在歐洲，由於交貨延遲，連鎖服飾店 H&M 等零售商無法滿足市場需求。在美國，疫情爆發導致越南工廠關閉，經歷了數月生產中斷後，Nike 下調了銷售預期。

新冠肺炎疫情的爆發，使得港口碼頭停擺，目前貨櫃仍舊持續短缺，導致運費價格較一年前飆升 10 倍。勞動力短缺更是導致歐美地區的陸地卡車運輸停滯。

全球最大的玩具製造商之一 MGA Entertainment 的創辦人兼執行長 Isaac Larian 表示，自己已經在產業中工作了 43 年，卻從來沒有見過這麼糟糕的情況，所有可能出錯的事情，同時間出現問題。

對沖基金 Maglan Capital 聯合創辦人兼投資長 Steve Azarbad 表示，零售商如今開始尋求購買幾年前製造的商品，以確保至少能擁有部分庫存。零售商目前真的很難把貨架填滿，與很多供應商談過後，他們都表示無法完成收到的所有訂單。

彭博資訊物流分析師 Lee Klaskow 表示，供應鏈已被蘇伊士運河堵塞等眾多事件，以及勞動力短缺和運輸成本飆升等市場動態因素所打擊，讓人感覺像是一場又一場的黑天鵝事件。他認為供應鏈可能沒有機會恢復正常。