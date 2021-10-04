【安聯投信】全球股市走勢震盪 僅美國與歐非中東股市迎來資金淨流入

上周包括中國限電、美國政府債務上限與通膨擔憂等消息影響投資情緒，全球股市波動加劇。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周包括全球新興市場、亞洲不含日本、拉丁美洲與已開發歐洲等地股市皆呈資金淨流出狀態，僅美國與歐非中東地區股市迎來資金淨流入，其中美國以 12.3 億美元淨流入金額，仍領先全球股市。

安聯投信表示，上周中國限電狀況對全球供應鏈帶來衝擊，部分於限電省分有設廠的科技電子族群股價受到明顯影響，科技股表現相對承壓；而後美國包括政府債務上限、市場對聯準會政策及通膨擔憂升溫，也使必須消費、金融等族群走跌，美股四大指數上周皆收黑，其中以科技為主的費城半導體與那斯達克跌幅較重。觀察全球其餘地區股市，道瓊歐洲 600 指數受美股影響單周也走跌；亞股主要指數如日經東証、中國上証深証、台股與韓股等，以及 MSCI 新興市場等單周多下跌，全球股市經歷了動盪的一周。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶表示，近來除中國地產商危機與限電問題外，影響美股較大的因子便為對通膨擔憂、聯準會即將縮減購債、以及美國政府面臨債務上限問題等議題。自 2019 年 7 美國國會通過債務上限暫停 2 年於今年 7 月到期後，8 月以來便為採用非常措施過度。根據過去經驗，包括民主與共和兩黨大多可在期限前達成協議，美國債務真的出現違約的機率相對極低，但如此狀況對美國信評與資產評價可能會有潛在影響，後續仍應觀察。

此外，謝佳伶指出，市場對聯準會動向的解讀也為股市帶來些許波動。根據聯準會官員近來談話指出，雖因有各式干擾使經濟復甦出現不確定性，但聯準會仍將謹慎以對，並根據市場與經濟狀況逐步將貨幣政策正常化。從過往經驗來看，貨幣政策正常化對股市雖有影響但多偏短期，長期來說股市表現仍將回歸總體經濟與企業體質等基本面因子，在投資選股時仍應留意包括企業利潤率、營收獲利成長、現金流等企業體質相關，與是否受惠於當下如疫後復甦、政府刺激政策等題材。

在台股方面，安聯投信台股團隊表示，近期台股盤面波動加大，主要的重要原因之一是中國限電政策影響；由於此次限電做法讓外界措手不及，加上過去並無類似經驗，市場擔憂程度明顯升溫，同時也讓部分區域的特定產業聚落受到衝擊。

安聯投信台股團隊指出，聯準會決策與縮表行程是近期另一干擾市場投資信心的重要原因，加上 9、10 月本來就是關鍵大廠對年產業展望定調的空窗、等待期，所以市場相對容易受到雜音和信心不足問題而出現較大波動。

展望後市，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，短期上應留意中國限電對於產業以及中國總經的影響。另外，疫情對於東南亞生產供應鏈的影響，以及歐美解封邁向復甦之路是否如預期，都是接下來影響市場的關鍵因素，需要持續關注。廖哲宏表示，市場波動變大，但明年具利基的成長趨勢基本面等方向仍未改變；市場波動時、以主選股、伺機布局仍是較佳應對策略。

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