〈書摘〉會吵架，關係更健康！一段沒有衝突的關係，其實是沒有溝通的關係

爭執是不好的？意見不合或許不是錯誤，但也無所幫助，因為我們沒學過如何有建設性地爭論。

今天有五分之一的美國成年人有某方面的焦慮症，其中三種與絕望相關（自殺，毒品濫用和酒精相關疾病）的自殺率在過去十年持續增加，導致平均壽命在數十年來首次下降。隱藏負面情緒並不能使其消失，它們會找到其他出口，代價是殺了我們。

我們需要意見不合。著名的婚姻研究者約翰．葛特曼博士（Dr. John Gottman）說過，一段沒有衝突的關係，其實是沒有溝通的關係，勢必會失敗。兩個或兩個以上的人對話時，衝突無可避免，因為大家有各自獨特的觀點。意見不合是關係健康的象徵。葛特曼建議，正面與負面交鋒的比例為 5：1，如此才能確保各方意見順暢交流，也才有可能在不引發劇烈負面影響的情況下解決爭執。

但是我們多數人從未學過如何爭執，沒學過如何應對負面情緒，因而無法認識負面情緒和增強正面情緒。如何爭執很重要。幸運的是，這個問題可以解決，我們可以學習這項技術。

比起讓衝突浮出水面和聽到衝突，我反而比較擔心人們過於禮貌和避免衝突。隱藏的意見不合遠比展現出來的更糟。因為它實際上引發的問題，遠比解決的多。它會發生在公司、餐桌上，甚至是在自己的腦袋裡。當人們十分在乎一些事情，但出於文化或個性的原因，他們認為最好不要直接挑戰對方時，這種情況就會發生。

意見不合是群體健康的象徵，而不是病狀，允許以有建設性的方式表達不滿的文化，更有可能建立成功的關係、企業和社群。

意見不合的真相：開放必要的歧見存在，使其有機會坦率地抒發出來，人們會更快樂，團隊也會更有效率地運作。

所有的爭執都一樣嗎？當然不是。我們會在本書仔細分析爭執，就如解剖一隻青蛙，查明其內部構造。如同我們不能說所有青蛙的眼睛都是棕色，也就不能單方面認為所有意見不合都是錯誤的。棕色可能是最常見的顏色，但這種說法掩蓋了意想不到的多樣性，同時阻礙了更進一步的研究。

如果我們的理解只有一種角度和方向，就會看到諸如「爭執是好事」或「爭執是錯誤」的簡單歸納，這種答案無法令人滿意的原因是：它掩蓋了驚人的多樣性，它需要仔細檢視歧見的各種令人驚訝的論點。如果我們將爭執分類為具有建設性或不具有建設性，探究爭執就能夠更加了解現狀，有助於制定更好的計畫，不只能消弭負面情緒，還可以將其轉成正面情緒呢！

從這樣的分類，我們能提出更好的問題：什麼原因讓爭執更具有建設性？如何使爭論更有建設性？就像對待任何工作，我們可以帶著好奇心研究這個主題，學習以新的方式看待它們！

來源：天下雜誌