〈台股風向球〉二朵烏雲籠罩 難衝破萬七鍋蓋

受中國限電令和美國債務上限僵局未解二大烏雲籠罩，上周台股急殺多達 689 點，跌幅近 4%，儘管上周五美股回穩，有助緩和壓力，但進入 10 月後，美國和中國的消息面仍將牽動台股走勢，且目前籌碼面偏空、技術面也由空方主導，法人認為，未來一周恐不易衝破萬七鍋蓋。

籌碼面來看，上周外資合計在集中和店頭市場賣超達 950 億元，助長空方氣焰，而自營商也結帳賣超 210 億元。

外資一周來賣超前 10 大標的分別為聯電 10.7 萬張，長榮 7.7 萬張，元大台灣 50 6.2 萬張，友達 5.1 萬張，國泰台灣 5G + 近 5 萬張，台積電 4.6 萬張，鴻海 4.5 萬張，中鋼 4.3 萬張，開發金 3.7 萬張，兆豐金 2.7 萬張，合計此 10 檔遭賣超 612 億元，除了 2 檔 ETF 之外，全為大型權值股。

而投信持續站在買方，一周買超達 55 億元，對本土資金有指標意義，仍看好長線市況，趁著短線壓回提前布局。

消息面上，仍有待渾沌的國際局勢明朗，永豐投顧說明，美股已全跌破季線、下探半年線支撐，美國兩黨正為債務上限問題爭執不休，政府關門固然屢見不鮮，就怕玩火過頭。

目前美股來到半年線支撐保衛戰，若無法保住，恐怕連台股也將陷入短線空頭弱勢整理。

中國的限排限電也是本波大盤下殺的主因，儘管中國十一長假使陸股休市至 10 月 7 日，未來一周未能直接影響亞股，仍需密切注意中國政府的政策是否調整。

台股已進入 9 月營收陸續公布期間，預料中國限電將衝擊部分台廠營收。

從技術面來看，台股今年兩次來到相近的 16500 點低檔區，美國或中國的事件尚未塵埃落定，使本次下探尚在發展中，呈現空頭排列。

元大投顧也提醒，全球受限於供應鏈瓶頸、通膨壓力、美債務上限議題、中國能耗雙控政策牽動產業的營運展望等因素干擾，國際股債匯市動盪加劇。